Công an xã ở Cà Mau phối hợp trục vớt tàu cá bị chìm

Lúc 22h30 ngày 15/10, tàu cá mang biển kiểm soát CM-08372TS, do bà Châu Thị Thúy An (ngụ ấp Kinh 17, xã Tam Giang) làm chủ, hành nghề đặt lú bát quái, đang neo đậu cách đất liền khoảng 1,2 hải lý thì bất ngờ bị phá nước dẫn đến chìm tàu.

Công an xã Tam Giang phối hợp trục vớt tàu cá bị chìm.

Thời điểm xảy ra sự cố, trên tàu có 4 người, gồm chủ tàu, tài công Phan Thành Nhiều và hai ngư phủ Châu Minh Đương, Sơn Văn Thắng. Khi tàu chìm, cả 4 người đã bám vào các vật nổi trên tàu, tìm cách bơi vào bờ. Đến 3h ngày 16/10, cả 4 người vào đến đất liền, được người dân đưa về nhà an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Giang phối hợp các đơn vị liên quan, người dân và chủ phương tiện tổ chức trục vớt tàu cá, thu hồi ngư cụ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.