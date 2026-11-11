Công an xã nỗ lực tuần tra, ứng phó mưa lớn

Do mưa lớn kéo dài, nước dâng cao gây ngập tại khu vực cầu Khe Rinh (xã Quế Phước, TP Đà Nẵng), Công an xã Quế Phước phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn, cảnh báo và hướng dẫn người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Một số tuyến đường tại xã Quế Phước nước ngập sâu.

Đây là điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân và phương tiện khi lưu thông qua khu vực. Công an xã khuyến cáo bà con nhân dân tuyệt đối không cố tình vượt qua cầu khi nước đang ngập; không di chuyển qua khu vực có dòng nước chảy xiết, nguy hiểm.

Công an xã yêu cầu người dân chấp hành nghiêm hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ. Chủ động lựa chọn tuyến đường khác an toàn, hạn chế đi lại khi không thật sự cần thiết. Tất cả vì sự an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng, không chủ quan trước diễn biến mưa lũ.

Tương tự, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, hiện tuyến đường qua khu vực Lệ Bắc (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) đang bị ngập nước rất sâu, dòng chảy xiết, gây nguy cơ mất an toàn vô cùng nghiêm trọng cho người và phương tiện.

Lực lượng ANTT cùng Công an xã Quế Phước cắm biển báo.

Công an xã Thu Bồn đã cấm hoàn toàn người và tất cả các loại phương tiện (xe máy, ô tô, xe tải...) lưu thông qua khu vực ngập nước tại Lệ Bắc. Không cố tình đi qua các điểm ngập sâu, khu vực có biển cảnh báo hoặc chốt chặn của lực lượng chức năng.

Người dân trong khu vực cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết, di chuyển đồ đạc lên vị trí cao và tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Công an xã Thu Bồn cho biết nước ngập sâu nên ẩn chứa rủi ro bị cuốn trôi, sạt lở đất, sụt hố sâu hoặc rò rỉ điện. Việc cố tình vượt qua vùng ngập nước không chỉ nguy hiểm đến tính mạng của bản thân mà còn gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Bà con vui lòng di chuyển theo lộ trình qua cầu Lệ Bắc hoặc tạm dừng di chuyển cho đến khi nước rút và có thông báo mới.

Công an xã Thu Bồn tăng cường kiểm tra và thực hiện rào chắn.

Trước diễn biến mưa lớn kéo dài, Công an TP Đà Nẵng đã huy động hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ triển khai các phương án ứng phó, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất; đồng thời tổ chức sơ tán 34 hộ với 137 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Hiện Giám đốc Sở Xây dựng (TP Đà Nẵng) đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương có phương án sớm tiếp cận hiện trường, khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông; lắp ngay biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực ngập sâu, sạt lở đất; phối hợp địa phương chốt chặn, phân luồng, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; trực 24/24 và báo cáo ngay tình hình về Sở.