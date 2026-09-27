Công an xã nhanh chóng có mặt cứu hộ thành công người đàn ông bị lũ cuốn

Vào lúc 16 giờ 40 ngày 24/9, Công an xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận thông tin cứu nạn khẩn cấp đã nhanh chóng triển khai lực lượng hỗ trợ người dân gặp nạn.

Theo tin báo của người dân, ông P.T.Q (ngụ thôn 3, xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng), từ nhà mẹ ruột tại thôn Hội Nhơn An Phú, xã Hàm Liêm, tỉnh Lâm Đồng điều khiển xe máy lưu thông hướng ra Quốc lộ 28. Khi đi qua cầu Bến Tượng, ông Q. dừng xe đứng trên thành cầu quan sát dòng nước chảy thì không may trượt chân ngã xuống sông, bị nước cuốn trôi.

Nạn nhân được đưa vào bờ an toàn

May mắn ông bám vào được một lùm cây giữa con nước dâng cao. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Đặng Quốc Phát, Trưởng Công an xã Hàm Liêm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án cứu hộ.

Bằng kỹ năng chuyên môn và quyết tâm cao, lực lượng Công an xã Hàm Liêm đã bình tĩnh triển khai phương án, phối hợp cùng Đội tìm kiếm cứu nạn tiếp cận được được nạn nhân đưa vào bờ an toàn.

Hành động kịp thời của tập thể Công an xã Hàm Liêm đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.