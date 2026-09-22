Công an xã Nghĩa Phương bắt giữ đối tượng 2 lần cướp giật tài sản của cụ ông

Chiều ngày 17/9, Công an xã Nghĩa Phương tiếp nhận tin báo của ông Hoàng Văn Quảng (sinh năm 1950), trú tại thôn Dùm, xã Nghĩa Phương về việc bị một thanh niên đi xe mô tô cướp giật tài sản. Cụ thể, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, khi ông Quảng đang điều khiển xe đạp trên tỉnh lộ 293 (đoạn thuộc thôn Dùm) thì bị 1 nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ áp sát từ phía sau, giật mất 1 chiếc túi để trong giỏ xe (bên trong có 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Realme) rồi tẩu thoát.

Đối tượng Lưu Thế Trưởng tại Công an xã Nghĩa Phương.

Chưa dừng lại ở đó, khi ông Quảng tiếp tục di chuyển đến khu vực gần cổng đền Quan (cách hiện trường ban đầu khoảng 1km), đối tượng trên lại tiếp tục quay lại áp sát, cướp giật chiếc ví da của ông rồi nhanh chóng phóng xe bỏ chạy.

Đến 9 giờ ngày 18/9, Công an xã Nghĩa Phương đã truy xét, bắt giữ được đối tượng gây án đang lẩn trốn tại nhà thuộc thôn Ao Sen, xã Trường Sơn (thành phố Bắc Ninh). Tại cơ quan công an, Lưu Thế Trưởng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định đi tìm người sơ hở để cướp giật tài sản.

Khi thấy ông Quảng tuổi cao, đi xe đạp một mình ở đoạn đường vắng, Trưởng đã áp sát giật chiếc túi da. Sau khi lấy điện thoại, đối tượng tiếp tục bám theo nạn nhân đến khu vực đền Quan, vờ trả lại túi rồi bất ngờ giật chiếc ví da chứa 570 nghìn đồng của cụ ông. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Trưởng đã tiêu xài cá nhân hết.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đang điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.