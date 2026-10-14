Công an xã Nam Trà My ra mắt mô hình Trường học không ma túy, không thuốc lá

Đại diện các lớp ký cam kết thực hiện mô hình.

Mô hình được triển khai nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên và học sinh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi liên quan đến ma túy, thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới trong môi trường học đường. Qua đó, tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và nhà trường trong quản lý, giáo dục học sinh, chủ động phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ phát sinh tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã Nam Trà My phổ biến những quy định cơ bản của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn học sinh chấp hành quy định về đội mũ bảo hiểm, nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Đồng thời, phân tích những nguy cơ, hậu quả của hành vi vi phạm, giúp học sinh chủ động bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Đối với công tác phòng, chống ma túy, học sinh được thông tin về tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần, tương lai của bản thân, gia đình và xã hội; nhận diện các phương thức, thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên sử dụng, tàng trữ hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy; được hướng dẫn nâng cao cảnh giác, kiên quyết nói không với ma túy, không thử, không sử dụng ma túy dưới bất kỳ hình thức nào; chủ động báo cho gia đình, thầy cô hoặc cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến ma túy.

Bên cạnh đó, nội dung phòng, chống bạo lực học đường cũng được chú trọng, giúp học sinh nhận diện các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, đe dọa, đánh nhau, bắt nạt bạn bè và những hệ lụy có thể xảy ra. Cán bộ tuyên truyền khuyến khích các em xây dựng tình bạn trong sáng, biết tôn trọng, yêu thương, chia sẻ, giải quyết mâu thuẫn bằng đối thoại; đồng thời mạnh dạn thông tin cho thầy cô, gia đình và người có trách nhiệm khi phát hiện nguy cơ hoặc vụ việc bạo lực học đường.

Việc ra mắt mô hình "Trường học không ma túy, không thuốc lá" gắn với tuyên truyền, giáo dục pháp luật là hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh trong học sinh.

Thời gian tới, Công an xã Nam Trà My sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục trên địa bàn duy trì, phát huy hiệu quả mô hình, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với lứa tuổi, chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, không ma túy, không thuốc lá và không bạo lực.