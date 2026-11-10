Công an xã Nam Thành bám sát cơ sở, giữ vững an ninh trật tự

Công an xã Nam Thành hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Từ đầu năm đến nay, Công an xã Nam Thành đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo khác về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn. Đơn vị chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, cảnh báo tội phạm, đẩy lùi các yếu tố phức tạp trong dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn.

Công an xã có kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công trách nhiệm cho từng đồng chí để tổ chức triển khai thực hiện với quyết tâm giữ vững và bảo đảm ANTT, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Nhờ đó, công an xã đã phát hiện, điều tra, xác minh, làm rõ nhiều vụ việc như 3 vụ trộm cắp tài sản; 4 vụ đánh bạc; 1 vụ vận chuyển hàng cấm, thu giữ 101 kg pháo; 6 vụ vi phạm trên lĩnh vực kinh tế, môi trường và 7 vụ mua bán, sử dụng, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; xử phạt vi phạm hành chính 51 trường hợp với số tiền hơn 50 triệu đồng. Ngoài ra, địa phương vận động thu hồi 7 súng và 17 vũ khí thô sơ, 3 công cụ hỗ trợ và pháo...

Trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn, Công an xã Nam Thành đã tập trung xây dựng, duy trì các mô hình bảo đảm ANTT. Trong đó, mô hình Camera an ninh được xem là “tai mắt”, là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an Nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tuy vậy, để phát huy hơn nữa hiệu quả của mô hình, Công an xã Nam Thành đã và đang đầu tư nâng cấp lên thành mô hình Camera giám sát ANTT ứng dụng AI trên các tuyến đường giao thông của xã.

Giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã sửa lại nhà ở

Thượng tá Lường Minh Long - Trưởng Công an xã Nam Thành cho biết: Việc lắp đặt mô hình này sẽ phát hiện, giải quyết kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn về ANTT an toàn xã hội. Đồng thời, có các phương án để đối phó kịp thời và hiệu quả khi xảy ra tình huống phức tạp theo phương châm “bốn tại chỗ”, không để hình thành các điểm nóng phức tạp; kiềm chế, kéo giảm tội phạm, tai nạn giao thông, cháy, nổ;…

Trong nỗ lực bảo đảm ANTT trên địa bàn, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng có vai trò quan trọng là hạt nhân tham gia thực hiện nhiệm vụ. Công an xã thành lập tổ tuần tra, thường xuyên có mặt địa bàn dân cư để tuyên truyền chính sách, pháp luật cho Nhân dân; tham gia hòa giải ở cơ sở; vận động Nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, PCCC; tham gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội... Nhờ vậy, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản, vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm. Tinh thần cảnh giác và ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao.

Không chỉ giữ vững ổn định chính trị, ANTT, Công an xã Nam Thành còn làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống tinh thần, gắn kết chặt chẽ với người dân. Điển hình như mô hình “Hoa hướng dương” đỡ đầu 3 em học sinh mồ côi, hiếu học năm học 2026 - 2027, mỗi tháng hỗ trợ 1 phần quà và 1 triệu đồng/em. Ngoài ra, Chi đoàn của Công an xã cũng thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như nhận hỗ trợ hằng tháng cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 1,8 triệu đồng/tháng từ cán bộ, chiến sĩ trong chi đoàn đóng góp.