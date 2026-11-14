Công an xã Nam Giang vượt sạt lở, đưa 5 tấn hàng cứu trợ đến với người dân

Công an xã Nam Giang vượt đường rừng cõng nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân thôn Pà Rum.

Trước tình hình trên, ngày 12-11, Trung tá Hiên Hoi- Trưởng Công an xã Nam Giang cùng 17 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tổ chức vận chuyển 5 tấn hàng cứu trợ gồm gạo, mì tôm, bột ngọt, nước mắm và các nhu yếu phẩm thiết yếu đến hỗ trợ 210 hộ dân thôn Pà Rum.

Đường vào thôn bị sạt lở, lầy lội, trơn trượt, nhiều đoạn địa hình hiểm trở khiến các phương tiện không thể tiếp cận. Không quản ngại khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã trực tiếp khuân vác, tổ chức trung chuyển số hàng cứu trợ qua khoảng 1km đường bị chia cắt để đưa đến tận nơi, kịp thời hỗ trợ người dân giải quyết những nhu cầu thiết yếu trước mắt, không để bà con thiếu lương thực, thực phẩm.

Giữa điều kiện thời tiết khắc nghiệt và địa hình hiểm trở, hình ảnh những người chiến sĩ Công an băng qua điểm sạt lở, vai mang hàng cứu trợ đến với đồng bào tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ. Những phần quà thiết thực không chỉ góp phần giúp 210 hộ dân vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn là nguồn động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để bà con vùng sâu, vùng xa vượt qua những ngày mưa lũ.

Việc làm ý nghĩa của Công an xã Nam Giang một lần nữa thể hiện tinh thần tương thân tương ái, trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, luôn có mặt ở những nơi người dân cần, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.