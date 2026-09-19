Công an xã Mỹ Đức hỗ trợ người dân vùng ngập sớm ổn định cuộc sống

Đắp bao cát ngăn nước tràn tại các tuyến đê.

Ngày 19/9, thời tiết trên địa bàn đã tạnh ráo, nhưng mực nước trên các tuyến sông Đáy, sông Mỹ Hà, sông Thanh Hà và khu vực vùng trũng thấp vẫn ở mức rất cao. Một số vùng bị ngập sâu, cô lập như: Đồng Chiêm, Nam Thanh Hà, một số tuyến đường nông thôn và đê bao bị tràn.

Công an xã Mỹ Đức phối hợp, hỗ trợ nhân dân gặt lúa.

Theo thống kê, 1.035 hộ ở các thôn Đồng Chiêm, Nam Thanh Hà, Phú Hiền, Ải, An Phú, Hà Xá, Phù Lưu Tế Thượng... bị cô lập. UBND xã, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Mỹ Đức đã chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện ứng phó với thiên tai; cứu hộ, hỗ trợ nhân dân kê kích, di dời tài sản; di dời và ổn định chỗ ở cho nhân dân vùng ngập úng.

Trung tá Đỗ Ngọc Tuấn, Phó Trưởng Công an xã Mỹ Đức cho biết, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trực tiếp xuống các địa bàn bị ngập, rà soát những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là người già, trẻ nhỏ và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ người dân di dời tài sản.

Công an xã Mỹ Đức cùng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi an toàn.

Tại các tuyến đê xung yếu, lực lượng Công an xã phối hợp lực lượng quân sự xã, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và người dân đắp bờ bao, xử lý nguy cơ tràn, bảo vệ khu vực đê và diện tích sản xuất của người dân.

Mưa lũ làm hơn 800 ha lúa của xã bị ngập tới cổ bông; 100 ha lúa bị ngập trắng; 300ha diện tích thuỷ sản và 150 ha hoa màu bị thiệt hại... Công an xã Mỹ Đức cũng dầm mưa, xuống đồng giúp bà con thu hoạch lúa; tổ chức phân luồng, cảnh báo, căng dây phản quang tại các vị trí ngập sâu, nước chảy xiết, hướng dẫn phương tiện giao thông không đi vào vùng bị ngập nước để đảm bảo an toàn.

Đắp bao cát ngăn nước tràn tại các tuyến đê.

Hiện trời tạnh mưa nhưng vẫn còn điểm ngập sâu, ảnh hưởng đến người dân trong vùng. Cùng với công tác bảo đảm ANTT, Công an xã Mỹ Đức duy trì 2 chốt để hướng dẫn người dân, phương tiện không đi vào đoạn đường ngập là chốt cầu bãi giữa và chốt ngã tư An Phú. Đồng thời, nhanh chóng phối hợp các lực lượng triển khai công tác cứu trợ, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho nhân dân, giúp đỡ nhân dân chỗ bị ngập, cô lập sớm ổn định đời sống.

Hiện Công an xã Mỹ Đức duy trì các chốt phân luồng giao thông để cảnh báo người dân không đi vào vùng ngập lụt.

Các lực lượng tiếp tục duy trì ứng trực 24/24h; thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, mực nước trên các sông, chủ động triển khai các phương án ứng phó, tiếp tục giúp đỡ nhân dân thu hoạch lúa, hoa màu, thuỷ sản, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Đây là những việc làm kịp thời của cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở, thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua "Ba nhất", lan toả hình ảnh đẹp Công an gắn bó với nhân dân, "lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an"...