Công an xã Mường Lầm bắt giữ đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý

Trước đó, tại khu vực bản Núa Cốc, xã Mường Lầm, Tổ công tác của Công an xã Mường Lầm đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Thào Sống Dơ, sinh năm 1986, trú tại xã Mường Lầm, tỉnh Sơn La về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 958 viên hồng phiến; 95,02 gam heroin và một số vật chứng có liên quan. Tiến hành khám xét chỗ ở của Thào Sống Dơ thu giữ 1 khẩu súng tự chế cùng 82 viên đạn và 1 khẩu súng hơi.

Đối tượng Thào Sống Dơ và tang vật tại cơ quan Công an.

Hiện vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.