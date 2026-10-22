Công an xã Mường Khương kịp thời ngăn chặn hai học sinh bị dụ dỗ bỏ học đi làm thuê

Công an xã Mường Khương bàn giao hai cháu cho đại diện nhà trường để quản lý, giáo dục.

Trước đó, Công an xã Mường Khương nhận được đề nghị phối hợp, hỗ trợ từ Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở về việc một học sinh có dấu hiệu bỏ học để đi làm thuê. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương xác minh, triển khai các biện pháp cần thiết và phối hợp đưa hai chị em cháu M.T.M, sinh năm 2010 và M.S.C, sinh năm 2011, cùng trú tại thôn Bản Phố, xã Pha Long, về trụ sở làm việc khi cả hai đang đón xe từ Mường Khương đi Bắc Ninh.

Tại cơ quan công an, hai cháu cho biết do hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đi làm việc tại Trung Quốc, bản thân còn thiếu hiểu biết nên đã nảy sinh ý định đến Bắc Ninh tìm việc làm thuê.

Công an xã Mường Khương đã kiên trì tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về độ tuổi lao động; đồng thời phân tích những nguy cơ, hậu quả có thể xảy ra khi tự ý rời khỏi địa phương, bỏ học đi làm xa, đặc biệt là nguy cơ bị lừa đảo, bóc lột sức lao động hoặc trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Sau khi được tuyên truyền, giải thích, hai cháu đã nhận thức được những rủi ro và cam kết tiếp tục học tập, không tái diễn sự việc. Công an xã Mường Khương đã bàn giao hai cháu cho đại diện nhà trường để tiếp tục phối hợp quản lý, giáo dục, hỗ trợ các em ổn định tư tưởng và duy trì việc học tập.