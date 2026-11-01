Công an xã Minh Lương bắt quả tang đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 28/10, tại xã Minh Lương, tổ công tác đã bắt quả tang đối tượng Lý Văn Hòa, sinh năm 1977, trú tại thôn Pù Pioót, xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm một gói nilon màu đỏ, hình chữ nhật, kích thước khoảng 3,9 × 1,5 cm, bên trong chứa chất vón cục màu trắng.

Tang vật vụ án.

Bước đầu, Lý Văn Hòa khai nhận đó là heroin, vừa mua của Nông Văn Xuân, trú tại thôn 2 Minh Hạ, xã Minh Lương. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Nông Văn Xuân đến Công an xã Minh Lương đầu thú, khai nhận hành vi bán ma túy cho Lý Văn Hòa.

Công an xã Minh Lương đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Nông Văn Xuân (bên trái) và đối tượng Lý Văn Hòa (bên phải).

Việc phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy.