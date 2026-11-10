Công an xã miền núi giải cứu 10 người dân mắc kẹt trong rừng giữa mưa lũ

Sáng 10/11, nước từ các sông, suối dâng cao, chảy xiết và làm chia cắt nhiều lối đi trên địa bàn xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị. Nguyên nhân do ảnh hưởng của thời tiết, mưa lớn kéo dài liên tục. Có 10 người dân (trú thôn Phú An và thôn A Rồng, xã Hướng Hiệp) bị cô lập khi đi khai thác cây tràm tại khu vực rừng gần km 27 (đường vào xã Hướng Sơn cũ, nay thuộc xã Hướng Phùng).

Lực lượng Công an tiếp cận, hỗ trợ người dân bị mắc kẹt trong mưa lũ.

Nước lũ dâng nhanh khiến người dân phải di chuyển ngược lên rừng, tìm nơi trú ẩn tại rẫy của người dân. Mưa càng lớn, nước lũ về nhiều, nước sông dâng cao, bà con bị mắc kẹt trong tình trạng thiếu thốn lương thực, nước uống.

Tình thế sức khỏe, sự nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người rất khẩn cấp. Nắm bắt được thông tin, với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, các CBCS Công an xã Hướng Hiệp cùng phương tiện, thiết bị nhanh chóng triển khai các biện pháp để tiến hành hỗ trợ, ứng cứu.

Nhờ sự chủ động, tinh thần trách nhiệm cao độ và kỹ năng cứu nạn dày dạn, đến 10 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Hướng Hiệp tiếp cận được vị trí mắc kẹt, giải cứu toàn bộ 10 người dân qua sôn, hỗ trợ di chuyển tài sản, phương tiện của bà con ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Vui mừng, xúc động khi thoát khỏi khu vực nguy hiểm, xung quanh là dòng nước lũ, bà con gửi lời cảm ơn đến các CBCS Công an xã Hướng Hiệp. Các đồng chí đã tận tâm, trách nhiệm, kịp thời, không quản ngại hiểm nguy, giúp đỡ, giải cứu người người gặp nạn trong tình huống cấp bách.

Giải cứu thành công nhiều người dân cùng tài sản.

Công an khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế đi vào khu vực rừng, rẫy khi có mưa lớn; không đi qua sông, suối, ngầm tràn khi nước dâng cao, chảy xiết hoặc các khu vực có nguy cơ sạt lở. Không đánh bắt cá, vớt củi, vui chơi tại khu vực sông, suối trong thời điểm mưa lũ.

Chủ động theo dõi thời tiết, chuẩn bị phương án sơ tán khi có nguy cơ mất an toàn. Quản lý chặt chẽ trẻ em, học sinh; không để các em tự ý đi qua khu vực ngập lụt, nguy hiểm. Người dân ở vùng thấp trũng, ven sông suối, khu vực có nguy cơ sạt lở chủ động di chuyển đến nơi an toàn.

Phát hiện tình huống nguy hiểm, cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền và lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Lực lượng Công an xã Hướng Hiệp tiếp cận, hỗ trợ người dân bị mắc kẹt trong mưa lũ.