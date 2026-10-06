Công an xã miền núi A Lưới chung sức sửa đường, giúp dân đi lại thuận tiện

Công an xã A Lưới 5 cho biết, tuyến đường huyết mạch ở địa bàn xã nối từ QL49A dẫn vào trụ sở UBND xã A Lưới 5 dài hơn 1km đi qua khu vực đông dân cư và Trường mầm non A Lưới 5.

Hình ảnh tuyến đường dẫn vào trung tâm xã A Lưới 5 bị xuống cấp.

Mỗi ngày trên tuyến đường này có hàng trăm lượt học sinh, cán bộ, giáo viên và người dân tham gia lưu thông. Tuy nhiên sau thời gian dài sử dụng, tuyến đường xuất hiện nhiều vị trí bong tróc, hình thành nhiều “ổ gà”, “ổ voi”. Tình trạng này gây tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông, nhất là vào khung giờ cao điểm đưa đón học sinh đến trường và vào ban đêm do tuyến đường không có đèn chiếu sáng.

Công an xã A Lưới 5 chung sức sửa chữa đoạn đường hư hỏng.

Trước thực trạng trên, với vai trò nòng cốt đảm bảo ANTT và an toàn giao thông ở cơ sở, Công an xã A Lưới 5 đã chủ động liên hệ với Công ty Cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế xin hỗ trợ nhựa đường để triển khai sửa chữa tuyến đường bị hư hỏng. Ngoài ra, Công an xã A Lưới 5 còn kêu gọi CBCS trong đơn vị đóng góp kinh phí để tu sửa đường.

Nhiều vị trí hư hỏng trên tuyến đường giao thông dẫn vào trung tâm xã A Lưới 5 được CBCS Công an xã tu sửa hoàn thiện.

Ngay sau khi huy động được nguồn kinh phí và nguyên vật liệu, CBCS Công an xã A Lưới 5 đã phối hợp cùng lực lượng ANTT cơ sở ra quân thi công sửa chữa tuyến đường.

Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có Công an”, CBCS Công an xã A Lưới 5 đã tranh thủ thời gian trong 2 ngày 4/10 và 5/10 để dọn dẹp vệ sinh, san gạt nền đường, đổ nhựa đường, vá lại các vị trí mặt đường hư hỏng.

Thiếu tá Ngô Văn Thành, Trưởng Công an xã A Lưới 5 cho biết hoạt động khắc phục, sửa chữa tuyến đường hư hỏng kể trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh đến trường an toàn, cán bộ và nhân dân đi lại thuận tiện, đảm bảo an toàn giao thông. Qua đó góp phần tô thắm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ CAND luôn sẵn sàng vì nhân dân phục vụ.