Chiều 19/11, Công an xã A Lưới 3 (TP Huế) cho biết, thực hiện đợt cao điểm 60 ngày đêm “Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn”, Công an xã A Lưới 3 đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vận chuyển lâm sản không rõ nguồn gốc.

Theo đó, vào lúc 21h ngày 18/11, Tổ tuần tra Công an xã A Lưới 3 tuần tra tại đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Phú Vinh đã phát hiện tài xế A Viết Vin (SN 1999, trú tại thôn Hồng Thái, xã A Lưới 3) điều khiển xe ba gác không gắn biển kiểm soát vận chuyển lâm sản.

Tài xế A Viết Vin dùng xe ba gác không gắn biển kiểm soát vận chuyển gỗ trái phép.

Qua kiểm tra, phát hiện trên thùng xe có 5 khúc gỗ tròn, chiều dài trung bình khoảng 2,4m, đường kính trung bình khoảng 25cm, tổng khối lượng ước tính khoảng 0,5m3.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế A Viết Vin không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ nên Công an xã A Lưới 3 đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và toàn bộ số gỗ để xác minh, xử lý.

Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đọc lệnh bắt tạm giam Hoàng Xuân Ngọ.

Trước đó, lúc 1h45 ngày 28/10, trong quá trình tuần tra trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn Thái Sơn, xã A Lưới 3, Tổ tuần tra Công an xã A Lưới 3 phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 75H-009.22 do Hoàng Xuân Ngọ (SN 1991) điều khiển chở Nguyễn Văn Tuấn (SN 1965, cùng trú xã A Lưới 3) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe tải vận chuyển 6 phách gỗ thuộc nhóm VI nhưng Ngọ không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 17/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Xuân Ngọ về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.