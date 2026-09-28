Công an xã Mang Yang được khen thưởng về thành tích đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chủ tịch UBND xã Mang Yang Võ Lê Xuân Thiện ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an xã. Ảnh: Phước Linh

Tại buổi lễ, Công an xã báo cáo kết quả đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản từ tháng 5-2026 đến nay. Trước tình trạng các vụ trộm cắp xảy ra với nhiều phương thức, thủ đoạn phức tạp, lực lượng Công an xã đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị liên quan truy xét, xử lý đối tượng, thu hồi tài sản cho người bị hại.

Cụ thể, ngày 17-5, ông Nguyễn Hữu Thừa (SN 1971, trú xã Phù Cát) bị rạch túi quần, mất 6 triệu đồng khi đi xe khách qua địa bàn xã Mang Yang. Khoảng 2 giờ sau, thủ phạm Trần Văn Cường (SN 1981) bị bắt tại phường Hội Phú, thu hồi toàn bộ số tiền. Cường có 4 tiền án, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3-2025.

Ngày 30-6, Lê Bùi Thanh Bình (SN 1992, trú phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) bị bắt quả tang khi trộm cắp tài sản của người dân. Tài sản được trả lại người bị hại. Bình có kết quả dương tính với ma túy.

Ngày 28-8, từ tin báo mất xe đạp điện, Công an xã Mang Yang xác định Nguyễn Trọng Hữu (SN 2001) thực hiện vụ trộm. Trong quá trình xác minh vụ việc và mở rộng điều tra, tiếp tục xác định đối tượng này liên quan một vụ trộm xe đạp điện khác xảy ra ngày 10-7 tại Nhà văn hóa đa năng xã Mang Yang. Kết quả điều tra, Công an đã thu hồi 2 chiếc xe đạp điện, đồng thời thu giữ 6,7813 gam ma túy đá để xử lý theo quy định.

Ngày 22-9, bà Nguyễn Thị Hà (trú thôn 1, xã Mang Yang) trình báo mất điện thoại iPhone 13 Pro trị giá khoảng 15 triệu đồng. Qua truy xét, lực lượng Công an xác định Nguyễn Trần Thái Dương (SN 2006) là thủ phạm và bắt giữ vào ngày 23-9, thu hồi điện thoại cùng xe máy sử dụng để tẩu thoát. Ngày 27-9, Dương bị khởi tố, tạm giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Trao giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Ảnh: Phước Linh

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Mang Yang Võ Lê Xuân Thiện ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự quyết liệt của lực lượng Công an xã; đồng thời đề nghị cán bộ, chiến sĩ tiếp tục bám địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân.