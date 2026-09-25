Công an xã mang quà Trung thu ấm áp về rốn lũ

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Quảng Bị, Hà Nội trao quà Trung thu cho các em nhỏ trước cổng Làng văn hóa xóm Đồng Dâu, thôn Ninh Kiều

Dưới vòm cổng Làng văn hóa xóm Đồng Dâu thuộc thôn Ninh Kiều (xã Quảng Bị, Hà Nội) những bao tải cát xếp chồng dùng để hộ đê, chống tràn những ngày qua vẫn còn nằm nguyên bên chân cột.

Đợt mưa lớn kéo dài khiến khu vực này chìm sâu trong biển nước, sinh hoạt của hàng trăm hộ dân đảo lộn. Công an xã Quảng Bị đã nhiều ngày đêm không ngủ ứng trực, cùng nhân dân đắp từng báo cát ngăn dòng nước lũ.

Nay, Tết Trung thu đã đến. Với những đứa trẻ nơi đây, một đêm hội trăng rằm tưng bừng dường như là điều quá xa vời giữa cảnh ngổn ngang sau ngập lụt.

​Chiều muộn, khi vệt nắng cuối ngày nhạt dần trên những tán cây ướt sũng, tổ công tác Công an xã Quảng Bị, Hà Nội tìm về từng ngõ nhỏ.

Trên tay họ là những bọc quà vuông vắn buộc dây đỏ cùng những chiếc đèn ông sao bọc giấy bóng kính viền kim tuyến. Mười suất quà được trao tận tay mười em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhất thôn. Không sân khấu cờ hoa, điểm trao quà diễn ra ngay dưới vòm cổng xóm hay bên chiếc bàn gỗ mộc mạc trong gian nhà cấp bốn còn hằn ngấn nước ngang tường.

Niềm vui của hai em nhỏ vùng ngập lụt khi đón nhận phần quà và chiếc đèn ông sao từ các chiến sĩ công an.

Cán bộ Công an xã Quảng Bị trò chuyện, động viên việc học tập của các em nhỏ trong gian nhà vừa qua đợt ngập úng.

​Đón nhận chiếc đèn lồng từ tay cán bộ công an, em nhỏ ở xóm Đồng Dâu ngắm nghía hồi lâu, bàn tay nhỏ mân mê từng góc cánh sao đỏ thắm.

Gia đình nghèo chẳng có gì nhiều, chỉ vội hái đĩa ổi xanh ngoài vườn cùng vài quả hồng xiêm chín tới bày lên bàn mời khách. Gian nhà nhỏ bỗng rộn rã tiếng cười.

Cán bộ công an ngồi xuống ngang hàng, ân cần hỏi chuyện việc học hành bị gián đoạn vì mưa bão, lắng nghe những lo toan của phụ huynh khi năm học mới vừa bắt đầu đã gặp thiên tai. Các em nhỏ sau vài phút rụt rè đã tíu tít khoe chuyện bơi thuyền, chuyện bì bõm lội nước trước sân.

Món quà tuy nhỏ nhưng mang lại niềm vui lớn, giúp các em có được phong vị Tết Trung thu trọn vẹn như bao bạn bè cùng trang lứa.

​Cùng với hoạt động hướng về các gia đình vùng trũng, Công an xã Quảng Bị cũng chuẩn bị 88 phần quà gửi tặng con em dưới 15 tuổi của cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị.

Suốt những ngày nước lũ dâng cao, lực lượng công an cơ sở phải trực chiến một trăm phần trăm quân số, bám sát các điểm xung yếu, hỗ trợ người dân di dời tài sản và gia cố bờ bao. Hầu hết cán bộ, chiến sĩ đều gác lại việc gia đình, nhiều người nhiều ngày liền chưa thể về nhà thăm con. Việc chăm lo chu đáo cho hậu phương giúp mỗi chiến sĩ thêm vững tâm bám trụ địa bàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

​Rời thôn Ninh Kiều khi bóng tối bắt đầu phủ xuống xóm làng, ánh đèn pin le lói dẫn bước tổ công tác trở lại đơn vị. Phía sau lưng họ, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng gõ thùng reo vui rước đèn ông sao đã bắt đầu vang lên từ những mái nhà vừa qua cơn lũ. Trăng rằm tháng Tám nơi rốn lũ đã bừng sáng theo một cách thật ấm lòng.