Công an xã Lũng Cú kịp thời hỗ trợ du khách rơi xuống vực tại điểm Cực Bắc

Du khách được lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ, sơ cứu sau khi rơi xuống vực tại điểm Cực Bắc Lũng Cú. Ảnh: Công an xã Lũng Cú

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Công an xã Lũng Cú nhanh chóng phối hợp với Đồn Biên phòng, Trạm Y tế xã và người dân tổ chức đưa nạn nhân đến nơi an toàn, kịp thời sơ cứu. Nhờ sự hỗ trợ khẩn trương của các lực lượng, du khách chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Sự việc là lời nhắc nhở đối với du khách khi tham quan các địa điểm có địa hình hiểm trở, đặc biệt tại khu vực núi cao, vách đá và vực sâu.

Để bảo đảm an toàn, du khách cần chú ý quan sát, tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng; không đi vào khu vực nguy hiểm hoặc đứng sát mép vực để chụp ảnh.

Công an xã Lũng Cú khuyến cáo người dân và du khách chủ động nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, lựa chọn vị trí tham quan an toàn, không chủ quan khi khám phá cảnh quan thiên nhiên. Khi phát hiện sự cố hoặc có người gặp nạn, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ kịp thời.

Việc phối hợp nhanh chóng giữa Công an xã Lũng Cú, Đồn Biên phòng, Trạm Y tế xã và người dân góp phần hạn chế hậu quả của vụ việc, bảo đảm an toàn cho du khách tại điểm tham quan.

Qua đó, địa phương tiếp tục hướng tới xây dựng hình ảnh Lũng Cú thân thiện, an toàn và mến khách.