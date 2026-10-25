Công an xã Lũng Cú cứu du khách rơi xuống vực tại điểm Cực Bắc

Khoảng 15h30' cùng ngày, du khách T.M.S. (SN 2003, trú tại xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) không may bị rơi xuống vực khi đang tham quan tại điểm Cực Bắc Lũng Cú.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Lũng Cú đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với Đồn Biên phòng, Trạm Y tế xã và người dân địa phương triển khai công tác cứu giúp nạn nhân.

Các lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận vị trí xảy ra sự việc, hỗ trợ đưa du khách đến nơi an toàn và tổ chức sơ cứu ban đầu. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng.

Lực lượng chức năng kịp thời đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã sơ cứu.

Qua sự việc, cơ quan Công an khuyến cáo: Người dân và du khách khi tham quan các địa điểm du lịch, đặc biệt tại khu vực miền núi có địa hình hiểm trở, cần tuân thủ biển báo, hướng dẫn an toàn; chú ý quan sát, giữ khoảng cách với vách đá, taluy và vực sâu; không tự ý di chuyển hoặc chụp ảnh tại những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Khi phát hiện người gặp nạn, cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng Công an hoặc cơ quan chức năng gần nhất để được hỗ trợ; không tự ý tiếp cận khu vực nguy hiểm khi không có điều kiện bảo đảm an toàn.