Công an xã Liên Sơn kịp thời hỗ trợ người dân gặp nạn

Qua xác minh, người bị nạn là ông Hoàng Văn Tiền, sinh năm 1972 và vợ là bà Đinh Thị Thanh, sinh năm 1976, cùng trú tại thôn Gốc Bục, xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai.

Tổ công tác Công an xã Liên Sơn tiếp cận, hỗ trợ người dân bị ngã xe trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa, mặt đường trơn trượt, khiến vợ chồng ông Tiền bị ngã xe.

Nhận thấy bà Đinh Thị Thanh bị đau chân, không thể tự đứng lên và đi lại, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Liên Sơn đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực số 3 tỉnh để thăm khám, điều trị.

Việc phát hiện và hỗ trợ người dân ngay trong quá trình tuần tra đã giúp bà Thanh được tiếp cận cơ sở y tế kịp thời, hạn chế nguy cơ phát sinh thêm các vấn đề về sức khỏe.

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ bà Đinh Thị Thanh đi cấp cứu.

Bằng hành động thiết thực, Công an xã Liên Sơn tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành với Nhân dân. Đây cũng là một trong những nội dung được lực lượng công an cơ sở chú trọng trong quá trình thực thi công vụ, vừa bảo đảm an ninh, trật tự, vừa kịp thời có mặt, hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn, sự cố.