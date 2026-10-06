Công an xã Liên Sơn kịp thời hỗ trợ người dân gặp nạn
Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 5/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực thôn Liên Sơn, Công an xã Liên Sơn phát hiện hai người dân bị ngã xe nên đã nhanh chóng hỗ trợ và đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, điều trị.
Qua xác minh, người bị nạn là ông Hoàng Văn Tiền, sinh năm 1972 và vợ là bà Đinh Thị Thanh, sinh năm 1976, cùng trú tại thôn Gốc Bục, xã Liên Sơn, tỉnh Lào Cai.
Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc trời mưa, mặt đường trơn trượt, khiến vợ chồng ông Tiền bị ngã xe.
Nhận thấy bà Đinh Thị Thanh bị đau chân, không thể tự đứng lên và đi lại, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Liên Sơn đã nhanh chóng đưa nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa khu vực số 3 tỉnh để thăm khám, điều trị.
Việc phát hiện và hỗ trợ người dân ngay trong quá trình tuần tra đã giúp bà Thanh được tiếp cận cơ sở y tế kịp thời, hạn chế nguy cơ phát sinh thêm các vấn đề về sức khỏe.
Bằng hành động thiết thực, Công an xã Liên Sơn tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm và sự đồng hành với Nhân dân. Đây cũng là một trong những nội dung được lực lượng công an cơ sở chú trọng trong quá trình thực thi công vụ, vừa bảo đảm an ninh, trật tự, vừa kịp thời có mặt, hỗ trợ người dân khi gặp khó khăn, sự cố.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/cong-an-xa-lien-son-kip-thoi-ho-tro-nguoi-dan-gap-nan-post911227.html