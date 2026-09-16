Công an xã kịp thời cứu người, giúp dân trong mưa lũ

Xuyên đêm giải cứu thành công 3 công dân mắc kẹt trong hang động

Khoảng 9h ngày 14/9, anh Hà Công Tú (SN 1986), anh Quách Công Quyết và anh Nguyễn Văn Hùng (SN 1982) cùng di chuyển vào khu vực thung Đông Tiến, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ. Sau đó, 3 công dân tiếp tục vào hang Rút thuộc khu vực trên để tham quan, vui chơi.

Đây là khu vực có địa hình hang động phức tạp, lối vào ban đầu khá hẹp, chỉ đủ một người di chuyển, trong khi phía bên trong có những khoảng không gian rộng. Trong thời gian 3 công dân ở trong hang, mưa lớn kéo dài khiến lượng nước từ bên ngoài dồn về khu vực cửa hang ngày càng lớn, nước dâng cao, lối ra bị ngập. 3 công dân không thể tự di chuyển ra ngoài, bị mắc kẹt bên trong.

Công an xã Dũng Tiến triển khai phương án cứu hộ 3 công dân.

Đến khoảng 9h ngày 16/9, gia đình phát hiện 3 công dân chưa trở về nên tổ chức tìm kiếm, đồng thời trình báo chính quyền địa phương.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Dũng Tiến khẩn trương chỉ đạo Công an xã triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ (CNCH). Xác định đây là tình huống đặc biệt nguy hiểm, liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của công dân, Công an xã Dũng Tiến đã huy động 100% quân số, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt tại khu vực hang Rút.

Quá trình cứu hộ, các lực lượng đã triển khai khẩn trương, thận trọng, đưa 3 công dân ra ngoài an toàn.

Tại hiện trường, CBCS Công an xã khẩn trương khảo sát địa hình, xác định vị trí cửa hang, đánh giá mực nước và các điều kiện thực tế; đồng thời trao đổi, tham vấn những người dân địa phương am hiểu địa hình khu vực hang để xác định hướng tiếp cận phù hợp.

Sau khi được đưa ra ngoài, công dân được kiểm tra, chăm sóc sức khoẻ.

Trong điều kiện mưa lớn, nước trong hang dâng cao, lối vào chật hẹp và địa hình tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, lực lượng Công an vừa khẩn trương triển khai phương án cứu hộ, vừa chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho CBCS và các lực lượng tham gia.

Với tinh thần không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, quyết tâm tìm kiếm và đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, lực lượng Công an xã Dũng Tiến từng bước tiếp cận khu vực bên trong hang, tìm kiếm, xác định vị trí của 3 công dân và tổ chức đưa từng người ra ngoài. Quá trình cứu hộ được triển khai khẩn trương, thận trọng, phù hợp với điều kiện thực tế tại hiện trường.

Đến khoảng 11h ngày 16/9, sau thời gian khẩn trương triển khai các phương án cứu hộ, lực lượng Công an xã Dũng Tiến đã giải cứu thành công cả 3 công dân, đưa ra khỏi hang an toàn. Sau khi được đưa ra ngoài, các công dân được kiểm tra, chăm sóc; tình trạng sức khỏe cơ bản ổn định.

Kịp thời ứng phó thiên tai, bảo vệ bình yên cuộc sống nhân dân

Bên cạnh vụ việc CNCH tại xã Dũng Tiến, lực lượng Công an các xã khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hỗ trợ nhân dân ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết.

Theo đó, đêm 15/9, mưa lớn khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Mường Động ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Khoảng 23h, Công an xã nhận được tin báo một người dân bị xuất huyết dạ dày, cần đưa đi cấp cứu nhưng gia đình không thể di chuyển qua khu vực ngập lụt.

Công an xã Mường Động đưa người bệnh đến cơ sở y tế an toàn.

Ngay sau đó, CBCS Công an xã Mường Động khẩn trương tiếp cận, vượt dòng nước lũ và hỗ trợ đưa người bệnh đến cơ sở y tế an toàn, kịp thời.

Tại địa bàn xã Xuân Viên, những ngày qua xuất hiện mưa lớn dẫn đến sạt lở. Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Công an xã Xuân Viên đã huy động CBCS có mặt kịp thời, hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.

Khu vực xảy ra sạt lở đất phía sau nhà của gia đình ông H.V.A.

Khoảng 6h ngày 16/9, trong quá trình tuần tra, nắm tình hình địa bàn, Công an xã Xuân Viên phát hiện tại hộ gia đình ông H.V.A, trú tại thôn Đồng Hon, xã Xuân Viên, xảy ra sạt lở đất ở khu vực phía sau nhà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và tài sản. Qua kiểm tra, đất từ phần taluy phía sau đã sạt xuống sát phần tường sau của ngôi nhà. Trên khu vực taluy xuất hiện nhiều vết nứt, có nguy cơ tiếp tục sạt lở.

Công an xã Xuân Viên phối hợp hỗ trợ gia đình di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn.

Trước tình hình trên, Công an xã Xuân Viên đã huy động CBCS khẩn trương hỗ trợ gia đình di chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi an toàn; đồng thời, cảnh báo các thành viên trong gia đình và người dân không đến gần khu vực có nguy cơ sạt lở để phòng ngừa tai nạn.

Công an xã Hợp Kim cũng đã huy động 100% quân số ứng trực, chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn cho nhân dân. Lực lượng Công an tăng cường nắm tình hình tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng; tổ chức tuần tra, kiểm soát tại những vị trí có nguy cơ mất an toàn, kịp thời cảnh báo, hướng dẫn người dân và phương tiện di chuyển an toàn.

Công an xã Hợp Kim di dời tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở.

Cùng với đó, Công an xã phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, đồng thời đưa tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, góp phần hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

Những việc làm kịp thời, trách nhiệm của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, phòng, chống thiên tai, CNCH và bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân.