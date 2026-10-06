Công an xã Kim Ngân hỗ trợ người dân tìm lại người thân sau gần 10 năm mất liên lạc

Công an xã Kim Ngân hướng dẫn gia đình anh Thân Trung Nhân làm thủ tục xác minh, tiếp nhận - Ảnh: Công an xã Kim Ngân

Ngay sau đó, Công an xã Kim Ngân đã chủ động xác minh nhân thân, phối hợp trao đổi thông tin với Công an xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai để làm rõ lai lịch người đàn ông. Qua xác minh ban đầu, người này có nhiều đặc điểm phù hợp với thông tin về anh Thân Trung Nhân mà gia đình cung cấp.

Công an xã Kim Ngân đã thông báo cho người thân anh Nhân biết sự việc, hướng dẫn gia đình đến địa phương làm thủ tục xác minh, tiếp nhận. Đồng thời, trước hoàn cảnh gia đình ở xa, việc đi lại gặp khó khăn, UBND xã Kim Ngân và Công an xã Kim Ngân đã hỗ trợ kinh phí để thân nhân anh Nhân đến tỉnh Quảng Trị làm thủ tục đón người thân trở về.

Ngày 6/10, thân nhân gia đình anh Nhân, gồm: Ông Thân Trọng Tính (SN 1969) và ông Thân Trọng Nghĩa (SN 1989), cùng trú tại thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai đã đến Công an xã Kim Ngân làm việc. Qua đối chiếu thông tin, xác minh nhân thân và nhận diện trực tiếp, gia đình xác nhận người đàn ông được phát hiện chính là anh Thân Trung Nhân.

Theo trình bày của ông Thân Trọng Tính, năm 2016, anh Nhân đi làm công nhân tại một doanh nghiệp xi măng ở tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 20/12/2016, gia đình mất liên lạc với anh. Trong gần 10 năm qua, người thân đã nhiều lần tổ chức tìm kiếm thông qua các kênh thông tin đại chúng và trực tiếp tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Tại thời điểm bàn giao, sức khỏe anh Thân Trung Nhân ổn định, tỉnh táo, minh mẫn, không có dấu hiệu bất thường. Công an xã Kim Ngân đã lập biên bản, hoàn tất thủ tục và bàn giao anh Nhân cho người thân đưa về gia đình chăm sóc.