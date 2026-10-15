Công an xã Kiều Phú phát hiện, thu giữ dụng cụ bẫy chim hoang dã

Sáng 14-10-2026, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm phối hợp với Tổ Cảnh sát khu vực và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở xã Kiều Phú tổ chức tuần tra trên địa bàn thôn Ngọc Bài, xã Kiều Phú. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dụng cụ được sử dụng để bẫy, bắt chim tự nhiên.

Công an xã Kiều Phú phát hiện, thu giữ dụng cụ bẫy bắt chim hoang dã

Tổ công tác đã tiến hành thu giữ 10 lưỡi bẫy chim cùng các trang thiết bị liên quan. Hiện, lực lượng Công an chưa xác định được người có liên quan đến số dụng cụ trên.

Việc kịp thời phát hiện, thu giữ các dụng cụ bẫy bắt chim hoang dã góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại động vật hoang dã, bảo vệ môi trường sinh thái và đa dạng sinh học trên địa bàn.

Công an xã Kiều Phú khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã; không sử dụng các loại bẫy, dụng cụ để săn bắt chim trái quy định. Khi phát hiện hành vi bẫy, bắt, mua bán hoặc vận chuyển động vật hoang dã trái pháp luật, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an xã Kiều Phú để kiểm tra, xử lý theo quy định.