Công an xã Ia Dơk giành giải nhất Giải bóng đá Cụm thi đua số 13. Ảnh: Nam Lê

Giải bóng đá Cụm thi đua số 13-Công an tỉnh Gia Lai năm 2026 quy tụ 7 đội bóng đến từ Công an các xã: Ia Dơk, Đức Cơ, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Dom, Ia Krêl và Bàu Cạn. Công an xã Ia Dơk đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng năm 2026.

Các đội thi đấu sân 5 người, theo thể thức loại trực tiếp để xác định các thứ hạng. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, đội Công an xã Ia Dơk giành giải nhất; đội Công an xã Ia Nan giành giải nhì và giải ba thuộc về đội Công an xã Ia Krêl.

Giải là dịp để các đơn vị trong cụm thi đấu giao lưu, học hỏi và tạo sự gắn bó, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống tinh thần tích cực trong cán bộ, chiến sĩ.