Công an xã Hưng Long: Tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch 'Không một mình – Kết nối không tổn thương'

Nhằm trang bị kỹ năng, giúp các em nâng cao nhận thức về bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng, biết cách phòng tránh các hành vi lừa đảo, nội dung độc hại và sử dụng Internet an toàn, lành mạnh, văn minh, có trách nhiệm.

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Buổi tuyên truyền được tổ chức với nội dung thiết thực, gần gũi, kết hợp với các hoạt động giao lưu, tương tác sinh động, giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ và vận dụng vào thực tế cuộc sống.

Thông qua chương trình, Công an xã Hưng Long mong muốn tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đồng thời xây dựng văn hoá sử dụng mạng Internet an toàn, có trách nhiệm, để mỗi học sinh đều hiểu rằng: Dù gặp bất kỳ khó khăn nào trên không gian mạng, các em không phải đối mặt một mình.

“Không một mình” - Đừng im lặng khi gặp nguy hiểm, hãy lên tiếng và tìm kiếm sự giúp đỡ! Chung tay xây dựng trường học an toàn, văn minh, không bạo lực.