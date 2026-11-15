Công an xã Hợp Thành hỗ trợ công dân trở về an toàn sau khi được giải cứu tại Lào

Trước đó, qua tiếp nhận đơn trình báo của gia đình, Công an xã Hợp Thành xác định chị L.T.T. rời khỏi nơi cư trú từ năm 2024 và mất liên lạc với người thân. Nhận định công dân có thể bị dụ dỗ, lừa gạt đưa ra nước ngoài, Công an xã đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh triển khai xác minh, tìm kiếm.

Ngày 4/11/2026, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai nhận được Công điện của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang (Lào) thông báo về việc tiếp nhận một công dân trốn chạy thành công khỏi Đặc khu kinh tế Bò-tèn, tỉnh Luông-nặm-thà. Qua xác minh, Công an xã Hợp Thành xác định người được thông báo là chị L.T.T.

Ngày 11/11/2026, Công an xã Hợp Thành phối hợp với Công an tỉnh Điện Biên tiếp nhận chị L.T.T. từ lực lượng Công an tỉnh Luông-pha-bang tại Cửa khẩu Huổi-puốc, tỉnh Điện Biên và đưa công dân trở về địa phương an toàn.

Một số hình ảnh hỗ trợ công dân trở về an toàn sau khi được lực lượng chức năng nước bạn Lào giải cứu.

Sau khi trở về, chị T. được Công an xã và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ổn định tâm lý, cuộc sống. Lực lượng Công an đồng thời thu thập thông tin, tài liệu phục vụ công tác xác minh, điều tra các đối tượng có liên quan theo quy định.

Việc kịp thời xác minh, phối hợp đưa công dân trở về an toàn thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Qua vụ việc, Công an xã Hợp Thành khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn dụ dỗ, lừa gạt đi làm việc ở nước ngoài bằng những lời mời chào “việc nhẹ, lương cao”; cần tìm hiểu kỹ thông tin tuyển dụng, không tin theo môi giới không rõ lai lịch và không tự ý xuất cảnh trái phép. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến mua bán người hoặc đưa người ra nước ngoài trái phép, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ.