Công an xã Hồng Sơn xác minh vụ xô xát mẹ chồng, nàng dâu

Trước đó, ngày 12/11, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hồng Sơn, Hà Nội phát hiện video ghi lại cảnh một phụ nữ có hành vi tác xô xát, đẩy ngã một cụ bà, được chia sẻ trên mạng xã hội. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Hình ảnh từ video trên mạng xã hội,

Qua xác minh, sự việc xảy ra khoảng 7h ngày 10/11 tại thôn Tân Độ, xã Hồng Sơn. Người phụ nữ trong video là N.T.Đ (SN 1967), cụ bà là N.T.L (SN 1943, cùng trú tại xã Hồng Sơn) có quan hệ mẹ chồng, con dâu.

Công an. xã Hồng Sơn làm việc với bà Đ.

Tại cơ quan Công an, bà Đ thừa nhận hành vi thiếu kiểm soát, nhận thức sai phạm, cho biết đã xin lỗi cụ L. tại cuộc họp gia đình và cam kết không tái phạm.

Hiện, Công an xã Hồng Sơn tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời khuyến cáo người dân không phát tán trái phép hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội.