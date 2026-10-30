Công an xã Hoài Đức phối hợp Đội CSGT đường bộ số 9 bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn cho người dân

Phòng ngừa tai nạn từ gốc

Đây là hoạt động trọng tâm nằm trong chuỗi Chiến dịch bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn được triển khai đồng bộ từ cấp Thành phố đến cơ sở.

Tham dự và chỉ đạo chương trình có Trung tá Đỗ Trường Quân - Phó Trưởng Công an xã Hoài Đức, Trung tá Trương Quốc Cường - Đội phó Đội CSGT đường bộ số 9 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội).

Trung tá Đỗ Trường Quân - Phó Trưởng Công an xã Hoài Đức phát biểu.

Chương trình còn có sự tham dự của đại diện các phòng, ban, ngành, đoàn thể xã Hoài Đức, chi bộ, đại diện các thôn, tổ dân phố, đại diện các trường học trên địa bàn cùng đông đảo quần chúng nhân dân và các cơ quan báo chí, truyền hình.

Hội nghị được tổ chức dựa trên các căn cứ chỉ đạo quan trọng của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội và Công an TP Hà Nội. Cụ thể, chương trình bám sát mục đích, yêu cầu của: Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới; Kế hoạch số 4898/KH-C08-P3 ngày 06/8/2025 của Cục CSGT (Bộ Công an) về phát động "Chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn"; Kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 25/9/2026 của UBND TP Hà Nội; Kế hoạch số 505/KH-CAHN-PC08 ngày 08/10/2026 của Công an TP Hà Nội; Kế hoạch số 515/KH-UBND ngày 21/10/2026 của UBND xã Hoài Đức và Kế hoạch số 223/KH-CAHĐ-CSTT ngày 19/10/2026 của Công an xã Hoài Đức.

Mục đích cốt lõi của chiến dịch là tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động, chuyển mạnh tư duy từ "xử lý vi phạm" sang "chủ động phòng ngừa TNGT từ gốc".

Chương trình góp phần hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), khẳng định vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội, đưa các quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đi vào thực tiễn, lan tỏa tinh thần "Thượng tôn pháp luật" đến từng thôn, tổ dân phố và mỗi người dân

Theo thống kê trong 9 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 741 vụ TNGT, trong đó các vụ liên quan đến xe mô tô, xe gắn máy chiếm tới 70,85%.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng điều khiển phương tiện còn hạn chế của người dân. Vì vậy, việc nâng cao kỹ năng phản xạ, nhận diện nguy cơ mất an toàn giao thông cho người dân có ý nghĩa cấp thiết.

Quán triệt tinh thần "Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm"

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tá Đỗ Trường Quân - Phó Trưởng Công an xã Hoài Đức nhấn mạnh, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn liền trực tiếp với sự an toàn của mỗi người, mỗi gia đình và sự bình yên của cộng đồng.

Địa bàn xã Hoài Đức có các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 32, đường Vành đai 3.5, Tỉnh lộ 422 cùng hệ thống đường liên thôn, khu vực trường học đông đúc, do đó nguy cơ mất an toàn giao thông luôn tiềm ẩn.

Lãnh đạo Công an xã Hoài Đức đề nghị các báo cáo viên truyền đạt ngắn gọn, dễ hiểu, bám sát thực tế; người dân tập trung theo dõi, tích cực trao đổi về các kỹ năng xử lý khi đi từ đường nhánh ra đường chính, qua nút giao, chuyển hướng, tránh điểm mù phương tiện lớn.

Đồng thời, các gia đình và tổ chức đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong quản lý thanh thiếu niên, tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện và thực hiện nghiêm thông điệp "Đã uống rượu bia - không lái xe".

Phân tích nguy cơ tai nạn giao thông và giải đáp pháp luật trực quan

Tại buổi tuyên truyền, báo cáo viên - Trung tá Trương Thị Thúy (Công an xã Hoài Đức) đã thông tin về tình hình TNGT thời gian qua, chỉ rõ hơn 80% số vụ tai nạn xuất phát từ ý thức chủ quan của người tham gia giao thông.

Trung tá Trương Thị Thúy (Công an xã Hoài Đức).

Không khí hội trường sôi nổi với phần giao lưu, giải đáp tình huống pháp luật có thưởng mũ bảo hiểm.

Qua các video clip, hình ảnh thực tế từ hệ thống camera giám sát, người dân được trực tiếp nhận diện các hành vi nguy hiểm phổ biến như: đi từ ngõ hẹp ra đường chính thiếu quan sát, rẽ đột ngột không bật đèn tín hiệu, đi vào điểm mù của xe tải/container, vượt đèn đỏ, lạng lách, sử dụng điện thoại hay điều khiển phương tiện sau khi đã dùng rượu bia.

Không khí hội trường sôi nổi với phần giao lưu, giải đáp tình huống pháp luật có thưởng mũ bảo hiểm. Báo cáo viên đã làm rõ các quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện, cùng 4 loại giấy tờ bắt buộc khi lực lượng CSGT kiểm tra (Đăng ký xe, GPLX, Bảo hiểm TNDS, Đăng kiểm đối với ô tô).

Đặc biệt, báo cáo viên phân tích rõ 3 trường hợp người được chở trên xe mô tô, gắn máy không bắt buộc đội mũ bảo hiểm gồm: chở trẻ em dưới 6 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật và chở người bệnh đi cấp cứu.

Thực hành kỹ năng lái xe an toàn trên sa hình

Ngay sau phần lý thuyết, đại biểu và người dân đã di chuyển ra sân Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Hoài Đức để tham gia phần thực hành kỹ năng điều khiển xe mô tô, xe gắn máy an toàn trên sa hình.

Trực tiếp tham gia buổi tập huấn và giao lưu, anh Đỗ Phú Sơn (xã Hoài Đức) chia sẻ: "Tham gia chương trình bồi dưỡng hôm nay, tôi thấy rất bổ ích và thiết thực. Không chỉ giúp bản thân nắm vững hơn pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, cũng như các kỹ năng lái xe an toàn, với vai trò là một tuyên truyền viên tại địa phương, tôi sẽ tích cực tuyên truyền lại cho gia đình và cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống để mọi người cùng chấp hành đúng quy định".

Anh Đỗ Phú Sơn (xã Hoài Đức) chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Sâm (xã Hoài Đức) chia sẻ tại buổi tập huấn.

Cùng chung cảm nhận, cô Nguyễn Thị Sâm (xã Hoài Đức) bày tỏ: "Chương trình rất cần thiết đối với người dân. Khi tham gia giao thông bằng xe máy hay ô tô, ai cũng cần phải biết rõ những điều nên làm và không nên làm để tránh xảy ra tai nạn. Những kiến thức truyền đạt trực quan hôm nay giúp chúng tôi tự tin và chủ động quan sát an toàn hơn mỗi khi ra đường".

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của lực lượng công an, người dân được rèn luyện 11 tình huống sa hình theo quy trình, gồm: kiểm tra an toàn phương tiện trước khi đi, tư thế lái xe, xuất phát, bật/tắt xi nhan đúng quy định, xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính, chuyển hướng rẽ trái - rẽ phải, quay đầu, nhường đường cho người đi bộ sang đường, giữ khoảng cách, phòng tránh điểm mù của phương tiện lớn và xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm.

Hội nghị tuyên truyền và bồi dưỡng kỹ năng lái xe an toàn tại xã Hoài Đức đã diễn ra thành công, góp phần hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn, văn minh và chủ động phòng ngừa tai nạn ngay từ cơ sở.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Thực hành kỹ năng điều khiển xe mô tô.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Thực hành kỹ năng điều khiển xe mô tô.