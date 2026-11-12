Công an xã Hòa Vang trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh trên không gian mạng

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được phổ biến, nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng như lừa đảo trực tuyến, dụ dỗ, lôi kéo, bắt nạt trên mạng, xâm hại và các hành vi gây tổn thương về tinh thần. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã hướng dẫn các em cách nhận biết, phòng tránh những tình huống nguy hiểm; bảo vệ thông tin cá nhân và xây dựng văn hóa ứng xử văn minh, có trách nhiệm khi tham gia môi trường mạng.

Công an xã Hòa Vang tuyên truyền nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học sinh.

Thông qua hoạt động, các em học sinh được nâng cao ý thức cảnh giác, từng bước hình thành kỹ năng nhận diện và tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ trên không gian mạng. Đặc biệt, các em được khuyến khích chủ động chia sẻ với gia đình, thầy cô và cơ quan chức năng khi gặp những tình huống bất thường; mạnh dạn lên tiếng, không im lặng trước các hành vi đe dọa, dụ dỗ, xâm hại trên môi trường mạng.

Với thông điệp “Kết nối không tổn thương”, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia và trách nhiệm trong cộng đồng; đồng thời nâng cao vai trò phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong bảo vệ trẻ em, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, để mỗi học sinh đều được lắng nghe, đồng hành và bảo vệ.