Công an xã Hòa Vang trang bị kỹ năng an toàn trên không gian mạng cho học sinh

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Công an xã đã phổ biến những kiến thức cơ bản về an toàn trên không gian mạng; hướng dẫn học sinh nhận diện các phương thức, thủ đoạn lừa đảo, dụ dỗ, lôi kéo, bắt nạt và xâm hại trẻ em thông qua mạng xã hội. Bên cạnh đó, các em còn được trang bị kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng mạng xã hội an toàn, ứng xử văn minh và cách xử lý những tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng.

Cán bộ Công an xã đã phổ biến những kiến thức pháp luật cho học sinh Trường THCS Ông Ích Đường.

Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh thông điệp: Khi gặp khó khăn, bị đe dọa, dụ dỗ hoặc tổn thương trên không gian mạng, các em cần mạnh dạn chia sẻ với cha mẹ, thầy cô và những người đáng tin cậy; tuyệt đối không im lặng, không tự mình tìm cách giải quyết. Bởi phía sau mỗi học sinh luôn có gia đình, nhà trường và lực lượng Công an sẵn sàng lắng nghe, đồng hành, hỗ trợ và bảo vệ.

Thông qua hoạt động, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của học sinh trong việc sử dụng Internet an toàn, lành mạnh; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng Công an trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ, tác động tiêu cực từ không gian mạng.