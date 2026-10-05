Công an xã Hòa Vang lắng nghe ý kiến Nhân dân

Diễn đàn là dịp để lực lượng Công an xã lắng nghe những ý kiến phản ánh, góp ý, kiến nghị của Nhân dân đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa tội phạm và phục vụ Nhân dân. Qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân, đồng thời kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Trung tá Nguyễn Văn Thêm – Phó trưởng Công an xã Hòa Vang thông tin tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn xã và thôn Dương Lâm tại diễn đàn.

Tại diễn đàn, bà con Nhân dân thôn Dương Lâm ghi nhận tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, sát cơ sở và hết lòng phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an xã. Đồng thời, bà con phản ánh, kiến nghị một số vấn đề thiết thực liên quan đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn; công tác tuần tra, phòng ngừa tội phạm và những vấn đề phát sinh tại khu dân cư.

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của bà con, Thượng tá Mai Xuân Dương khẳng định, những thông tin phản ánh từ thực tiễn cơ sở có ý nghĩa quan trọng, giúp lực lượng Công an nắm chắc tình hình, từ đó đề ra giải pháp phù hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Người dân tham gia đóng góp ý kiến tại diễn đàn.

Thượng tá Mai Xuân Dương đề nghị Tổ Cảnh sát khu vực và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở kịp thời nắm bắt thông tin, nhanh chóng giải quyết những vấn đề người dân quan tâm; phát huy hiệu quả tinh thần “gần dân, sát dân, sát cơ sở”.

Thượng tá Mai Xuân Dương mong muốn bà con Nhân dân thôn Dương Lâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trở thành “tai mắt” của lực lượng Công an, chủ động cung cấp những thông tin liên quan đến tình hình an ninh, trật tự, góp phần giúp lực lượng Công an xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Vang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Vang Nguyễn Thanh Quảng tiếp thu những ý kiến thẳng thắn, cụ thể và xây dựng của bà con Nhân dân. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Vang sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; phối hợp theo dõi, giám sát việc tiếp thu, giải quyết những vấn đề được phản ánh; đồng thời tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an.

Từ những kiến nghị của Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Vang Nguyễn Thanh Quảng đề nghị lực lượng Công an xã phân loại từng nội dung, xác định rõ những vấn đề thuộc thẩm quyền để giải quyết.

Đối với những nội dung chưa thể giải quyết ngay, lực lượng Công an cần tiếp tục theo dõi, thông tin kết quả để Nhân dân biết. Đây cũng là cách để tăng cường sự tin tưởng, đồng thuận và phối hợp giữa Nhân dân với lực lượng Công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

“Mỗi người dân phải trở thành chủ thể trong việc giữ gìn an ninh, trật tự ngay tại nơi mình sinh sống. Khi Nhân dân chủ động, gia đình trách nhiệm, cộng đồng đoàn kết và lực lượng Công an gần dân, sát dân, kịp thời lắng nghe và giải quyết những vấn đề từ cơ sở, thì hiệu quả phòng ngừa sẽ được nâng lên”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Vang Nguyễn Thanh Quảng nhấn mạnh.