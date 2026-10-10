Công an xã Hòa Trí phát hiện nhiều trường hợp vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc

Chiều 10-10, lãnh đạo xã Hòa Trí cho biết, thực hiện kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản năm 2026, Công an xã Hòa Trí đã tăng cường tuần tra, kiểm soát và liên tiếp phát hiện các trường hợp vận chuyển đất, cát san lấp không rõ nguồn gốc trên địa bàn.

Các phương tiện đang lưu thông bị bắt giữ trên đường.

Từ giữa tháng 9 đến nay, Công an xã đã phát hiện 3 vụ việc liên quan đến 6 xe ô tô tải vận chuyển đất, cát không rõ nguồn gốc. Cụ thể, lúc 14 giờ ngày 8-10, tại khu vực thôn Tân Hiệp, lực lượng công an phát hiện 4 xe ô tô tải đang vận chuyển đất san lấp, mỗi xe chở khoảng 4m³. Qua kiểm tra, các tài xế gồm: H.T.V (sinh năm 1984), L.Q.H (sinh năm 1976), L.Q.Q (sinh năm 1973) và V.V.V (sinh năm 1974), cùng trú thôn Suối Mơ, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số đất trên. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện và tang vật để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Công an xã Hòa Trí tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Trước đó, lúc 2 giờ 30 phút ngày 30-9, tại khu vực thôn Đồng Xuân, lực lượng tuần tra phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 79C-116.xx do N.V.P (sinh năm 1976, trú thôn Suối Mơ) điều khiển, chở 4m³ cát nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc. Ngày 18-9, tại khu vực thôn Tân Hiệp, Công an xã phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 79C-076.xx do P.V.H (sinh năm 1990, trú thôn Suối Mơ) điều khiển, vận chuyển 4m³ cát không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Công an xã Hòa Trí đang tiếp tục xác minh các vụ việc để xử lý theo quy định. Thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi khai thác, tập kết và vận chuyển khoáng sản trái phép. Đồng thời, vận động người dân tích cực tố giác vi phạm, góp phần bảo vệ tài nguyên và giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.