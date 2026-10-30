Công an xã Hòa Tiến phát huy hiệu quả giá trị Tủ sách Pháp luật

Công an xã Hòa Tiến phát huy hiệu quả Tủ sách Pháp luật, khơi dậy tinh thần tự học, học tập thường xuyên, học tập suốt đời trong toàn thể cán bộ chiến sĩ.

Tủ sách Pháp luật của Công an xã Hòa Tiến tập hợp nhiều tài liệu thiết thực, phục vụ trực tiếp công tác nghiên cứu, học tập và nâng cao trình độ của CBCS. Hiện tủ sách có hơn 127 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như chuyên môn, nghiệp vụ, pháp luật, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lịch sử xây dựng và phát triển địa phương... Các đầu sách được sắp xếp khoa học, tạo điều kiện thuận lợi cho CBCS tra cứu, khai thác và vận dụng vào thực tiễn công tác; từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, năng lực công tác và chất lượng phục vụ nhân dân trong tình hình mới.

Với phương châm “Học tập suốt đời – Chìa khóa của thành công”, mỗi CBCS Công an xã Hòa Tiến luôn chủ động nghiên cứu, cập nhật kiến thức pháp luật, văn bản nghiệp vụ; nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số. Đồng thời, CBCS tích cực trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, học hỏi những cách làm hay, sáng tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm ANTT tại cơ sở.