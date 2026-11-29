Thông tin từ Công an xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk trưa 29/11 cho biết, trong sáng cùng ngày đã nỗ lực vượt lũ, đưa một sản phụ đến cơ sở y tế an toàn.

Đó là trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Kim Loan (SN 2007, trú tại thôn Mỹ Phú, xã Hòa Thịnh), lên cơn đau chuyển dạ khi lũ lụt đang tràn ngập trên nhiều đoạn đường ở địa phương.

Ngay sau khi nhận tin báo từ thân nhân sản phụ, Công an xã Hòa Thịnh phối hợp tổ an ninh trật tự cơ sở trưng dụng máy cày của người dân địa phương, khẩn trương vượt lũ, kịp thời hỗ trợ đưa chị Nguyễn Thị Kim Loan ra đoạn đường cao, để chuyển tiếp bằng xe ô tô đến Trung tâm Y tế Tây Hòa an toàn.

Video ghi lại hình ảnh Công an xã Hòa Thịnh cùng tổ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân hỗ trợ sản phụ Nguyễn Thị Kim Loan.

Theo Công an xã Hòa Thịnh, do mưa lớn kéo dài nhiều giờ kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ xuống khiến cho nhiều tuyến đường giao thông ở địa phương này tràn ngập nước lũ. Một đoạn đường trên tuyến đường xã lộ 75 ở gần chợ Hòa Thịnh mực nước lũ dâng cao gần 0,5m, nhiều tuyến giao thông nội xã ở các thôn Mỹ Phú, Mỹ Trung, Mỹ Hòa, Mỹ Điền… nước lũ tràn qua mặt đường

Trong đêm tối, Công an xã Hòa Mỹ cùng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở bám sát những thôn xóm có nguy cơ lũ lụt dâng cao để sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Từ chiều tối 28/11 đến sáng nay 29/11, Công an xã Hòa Thịnh đã phân công nhiều tổ công tác phối hợp giữa cán bộ, chiến sĩ Công an và các tổ an ninh trật tự lắp đặt rào chắn có biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời hướng dẫn cho người dân phòng tránh hiểm họa khi đi lại trên những đoạn đường lũ lụt.

Thượng tá Nguyễn Hữu Tấn, Trưởng Công an xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho biết, mưa lũ kéo dài nhiều giờ gây ngập lụt nhiều tuyến giao thông và chia cắt một số thôn xóm ở địa phương này.

Với tinh thần chủ động theo dõi diễn biến mực nước lũ, phân công cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn xung yếu, phối hợp chặt chẽ với tổ an ninh trật tự cơ sở, trong đêm 28/11 và rạng sáng 29/11, Công an xã Hòa Xuân đã hỗ trợ sơ tán hơn 50 người dân tại một số khu dân cư trũng thấp ở các thôn Thạch Tuân, Hiệp Đồng, Hảo Sơn rời khỏi nơi cư trú có nguy cơ lũ lụt dâng cao, đến nơi tạm trú an toàn.

Công an xã Hòa Xuân hỗ trợ người dân chủ động vượt lũ, sơ tán đến nơi an toàn.

Một trong số những người dân được hỗ trợ sơ tán tránh lũ là bà Nguyễn Thị Sen bày tỏ: “Mưa lớn kéo dài, mực nước lũ đang dâng cao, tôi đang sinh sống neo đơn trong căn nhà nhỏ, được các chú Công an xã Hòa Xuân đến tận nơi hỗ trợ đưa đi tránh lũ giữa đêm tối, tôi thật sự xúc động”.

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lai, Trưởng Công an xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, từ chiều tối 28/11 và rạng sáng 29/11, Công an xã Hòa Mỹ chủ động tiếp cận những vùng có nguy cơ lũ lụt dâng cao tại các thôn xóm để vận động, kết hợp hỗ trợ sơ tán hơn 35 người dân cùng với gần 20 con gia súc là bò, heo đến nơi an toàn.

Không chỉ hỗ trợ sơ tán người dân mà trong đêm tối, Công an xã Hòa Mỹ còn phối hợp người dân sơ tán gia súc rời khỏi tầm nguy hiểm của lũ lụt.

Cùng với các xã Hòa Xuân, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, xuyên suốt hai ngày qua, Công an các xã Xuân Lãnh, Xuân Phước, Đồng Xuân, Tuy An Nam… cũng đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn cơ sở, phối hợp các tổ an ninh trật tự, dân quân địa phương lắp đặt rào chắn ở những đoạn đường nước lũ dâng cao, kiên quyết ngăn chặn không để cho người và các phương tiện giao thông vượt qua.

Tại những nơi nước lũ mới tràn qua mặt đường, cán bộ, chiến sĩ Công an trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân dắt xe máy, xe đạp đi qua đảm bảo an toàn...

Những hành động, việc làm năng động, tích cực trong lũ lụt của Công an các xã phía Đông Đắk Lắk không chỉ góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; mà còn là một minh chứng sinh động trong thực hiện phong trào thi đua "Ba nhất": Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất, do Bộ Công an phát động.