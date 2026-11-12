Công an xã hỗ trợ người đàn ông ngã xe đi cấp cứu

Cụ thể, khoảng 8h25 cùng ngày, tại thôn Sơn Viên, xã Bảo Yên, Tổ công tác tuần tra, kiểm soát gồm Đại úy Nguyễn Văn Lưu và Đại úy Nguyễn Hồng Quang nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông điều khiển xe mô tô bất ngờ bị choáng, ngã xuống ven đường.

Công an xã đưa ông H vào nhà dân kiểm tra sức khoẻ ban đầu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kiểm tra tình trạng sức khỏe và xác minh nhân thân người gặp nạn.

Qua xác minh, người đàn ông được xác định là ông H.V.H (SN 1948), trú tại thôn Thâu, xã Bảo Yên. Nạn nhân có biểu hiện bất thường về sức khỏe, nghi bị tai biến dẫn đến choáng, ngã xe khi đang điều khiển xe mô tô.

Công an xã đưa ông H vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận thấy tình trạng sức khỏe của ông H có dấu hiệu nghiêm trọng, cần được cấp cứu khẩn cấp, Tổ công tác đã nhanh chóng liên hệ với phương tiện cấp cứu, hỗ trợ đưa ông đến Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên để thăm khám, điều trị. Sau đó, ông H được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để tiếp tục cấp cứu.

Theo thông tin cập nhật, sức khỏe của ông đã qua cơn nguy kịch.