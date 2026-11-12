Công an xã hỗ trợ người đàn ông ngã xe đi cấp cứu
Sáng 11/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT trên địa bàn, Công an xã Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ đưa một người đàn ông bị choáng, ngã xe mô tô đi cấp cứu, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.
Cụ thể, khoảng 8h25 cùng ngày, tại thôn Sơn Viên, xã Bảo Yên, Tổ công tác tuần tra, kiểm soát gồm Đại úy Nguyễn Văn Lưu và Đại úy Nguyễn Hồng Quang nhận được tin báo của người dân về việc một người đàn ông điều khiển xe mô tô bất ngờ bị choáng, ngã xuống ven đường.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kiểm tra tình trạng sức khỏe và xác minh nhân thân người gặp nạn.
Qua xác minh, người đàn ông được xác định là ông H.V.H (SN 1948), trú tại thôn Thâu, xã Bảo Yên. Nạn nhân có biểu hiện bất thường về sức khỏe, nghi bị tai biến dẫn đến choáng, ngã xe khi đang điều khiển xe mô tô.
Nhận thấy tình trạng sức khỏe của ông H có dấu hiệu nghiêm trọng, cần được cấp cứu khẩn cấp, Tổ công tác đã nhanh chóng liên hệ với phương tiện cấp cứu, hỗ trợ đưa ông đến Trung tâm Y tế khu vực Bảo Yên để thăm khám, điều trị. Sau đó, ông H được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để tiếp tục cấp cứu.
Theo thông tin cập nhật, sức khỏe của ông đã qua cơn nguy kịch.
Nguồn CAND: https://cand.vn/cong-an-xa-ho-tro-nguoi-dan-ong-nga-xe-di-cap-cuu-post827488.html