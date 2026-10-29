Công an xã hỗ trợ người dân nhận lại 1 tỷ đồng chuyển nhầm tài khoản

Trước đó, ông Nguyễn Duy Thanh (SN 1969, trú xã Giai Lạc, tỉnh Nghệ An) bất ngờ nhận được 1 tỷ đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng BIDV của mình. Do không biết được thông tin về người chuyển khoản và lo sợ số tiền này có thể liên quan đến vi phạm pháp luật, ông Thanh đã chủ động đến Công an xã Giai Lạc trình báo sự việc.

Dưới sự chứng kiến của Công an xã Giai Lạc, ông Nguyễn Duy Thanh trao trả 1 tỷ đồng chuyển nhầm cho anh Y Nguyên Niê

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Giai Lạc tiến hành xác minh thông tin về người chuyển tiền. Qua đó xác định được anh Y Nguyên Niê nên đã hướng dẫn, hỗ trợ 2 bên thực hiện thủ tục cần thiết, hoàn lại số tiền chuyển nhầm.

Ngày 29/10, dưới sự chứng kiến của Công an xã Giai Lạc, ông Nguyễn Duy Thanh trao trả 1 tỷ đồng cho anh Y Nguyên Niê. Sau khi nhận được lại tiền, anh Y Nguyên Niê rất vui mừng, viết thư cảm ơn Công an xã Giai Lạc.