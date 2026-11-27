Ngày 27/11, Công an xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau cho biết vừa hỗ trợ một công dân nhận lại 1 tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng của người khác.

Theo nội dung trình báo, trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển khoản mua hàng, anh X. (ngụ địa phương) đã thực hiện 3 giao dịch liên tiếp với số tiền lần lượt là 400 triệu đồng, 400 triệu đồng và 200 triệu đồng (tổng cộng 1 tỷ đồng), vào tài khoản ngân hàng không đúng người thụ hưởng. Sau khi phát hiện sự việc, anh X. nhanh chóng đến Công an xã Khánh Hưng trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh, phối hợp giải quyết.

Công an xã Khánh Hưng hỗ trợ anh X. xác minh giao dịch chuyển nhầm tiền.

Ngay khi tiếp nhận, Công an xã Khánh Hưng tiến hành xác minh liên quan đến tài khoản nhận tiền, địa bàn cư trú của người đứng tên tài khoản là tại xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Trên cơ sở đó, Công an xã Khánh Hưng gửi công văn đề nghị Công an xã Tân Hà Lâm Hà phối hợp xác minh, mời làm việc người nhận nhầm tiền. Kết quả, anh N.Q.N. (SN 1980, ngụ xã Tân Hà Lâm Hà), đã hoàn trả số tiền 1 tỷ đồng cho anh X.

Việc nhanh chóng tiếp nhận thông tin, xác minh ban đầu và chủ động phối hợp với Công an địa phương khác thể hiện tinh thần trách nhiệm của Công an xã Khánh Hưng trong giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân.