Công an xã hỗ trợ công dân đi lạc về với gia đình

Công an xã Sông Kôn hỗ trợ đưa anh Alăng Trơn đến nhà người thân.

Trước đó, chiều 26-10, Công an xã Sông Kôn tiếp nhận tin báo của người dân về việc một thanh niên đi lang thang trên đường, có biểu hiện bất thường, mệt mỏi và hoảng loạn. Ngay sau đó, lực lượng Công an xã nhanh chóng tiếp cận, đưa người này về trụ sở để chăm sóc sức khỏe, động viên tinh thần. Tuy nhiên, do sức khỏe và tâm lý không ổn định, người thanh niên không thể nhớ rõ họ tên cũng như địa chỉ nơi cư trú của mình.

Trước tình hình trên, Công an xã Sông Kôn khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp, trao đổi thông tin với Công an các xã giáp ranh để xác minh nhân thân. Qua đó, lực lượng chức năng xác định người đi lạc là Alăng Trơn, có người thân đang cư trú trên địa bàn xã. Sau khi xác minh chính xác thông tin và liên hệ được với thân nhân, Công an xã Sông Kôn đã bố trí lực lượng, phương tiện đưa anh Alăng Trơn đến nhà người thân, chờ gia đình đến đón về nhà an toàn.