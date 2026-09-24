Công an xã hỗ trợ cô gái bị lừa sang nước ngoài trở về với gia đình

Ngày 21/9, Công an xã Lượng Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An và đơn vị liên quan hỗ trợ chị L.T.K.C. (SN 2000), trú tại xã Tương Dương trở về địa phương sau thời gian dài sinh sống tại nước ngoài.

Công an xã Lượng Minh hỗ trợ cô gái bị lừa sang nước ngoài trở về đoàn tụ gia đình.

Theo thông tin ban đầu, chị C. bị một số người làm cùng công ty dụ dỗ, hứa hẹn đưa sang nước ngoài làm việc với mức thu nhập cao. Do thiếu thông tin và tin tưởng những người này, C. bị đưa qua biên giới và bán cho một người đàn ông để ép kết hôn.

Chị C. cho biết, trong thời gian sinh sống tại xứ người, chị bị bạo hành và đe dọa. Trước tình cảnh đó, chị tìm cách bỏ trốn, đồng thời liên hệ với người thân và Công an xã Lượng Minh, Công an tỉnh Nghệ An để cầu cứu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lượng Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và triển khai biện pháp hỗ trợ. Sau quá trình phối hợp, chị C. được hỗ trợ trở về quê nhà và bàn giao an toàn cho gia đình.

Trở về địa phương, chị C. bày tỏ xúc động và viết thư cảm ơn Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Lượng Minh cùng lực lượng liên quan đã tận tình hỗ trợ, giúp chị trở về đoàn tụ với gia đình.