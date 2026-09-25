Công an xã hỗ trợ cô gái bị lừa sang nước ngoài trở về đoàn tụ gia đình

Ngày 24-9, Công an xã Lượng Minh (tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An, và đơn vị liên quan hỗ trợ chị L.T.K.C. (2000, trú tại xã Tương Dương, Nghệ An) trở về địa phương sau thời gian dài sinh sống tại nước ngoài.

Công an xã Lượng Minh hỗ trợ cô gái bị lừa sang nước ngoài trở về đoàn tụ gia đình.

Theo thông tin ban đầu, chị C. bị một số người làm cùng công ty dụ dỗ, hứa hẹn đưa sang nước ngoài làm việc với mức thu nhập cao. Do thiếu thông tin và tin tưởng những người này, C. bị đưa qua biên giới và bán cho một người đàn ông để ép kết hôn. Trong thời gian sinh sống tại xứ người, chị C. thường xuyên bị bạo hành và đe dọa. Trước tình cảnh đó, chị tìm cách bỏ trốn, đồng thời liên hệ với người thân và Công an xã Lượng Minh để cầu cứu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Lượng Minh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An, cùng đơn vị liên quan tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc và triển khai biện pháp hỗ trợ. Sau quá trình phối hợp, chị C. được hỗ trợ trở về quê nhà và bàn giao an toàn cho gia đình. Trở về địa phương, chị C. bày tỏ xúc động và viết thư cảm ơn Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Lượng Minh cùng lực lượng liên quan đã tận tình hỗ trợ, giúp chị trở về đoàn tụ với gia đình.

Cũng với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”, nhiều đối tượng ở các xã Chiêu Lưu, Cam Phục, Hữu Kiệm (tỉnh Nghệ An) đã cấu kết với số đối tượng bên kia biên giới, thiết lập đường dây mua bán phụ nữ sang nước ngoài làm vợ với giá hàng trăm triệu đồng. Nạn nhân mà các đối tượng nhắm tới là những thiếu nữ trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định nhằm rủ rê, lôi kéo.

Để nạn nhân thêm tin tưởng, ngoài hứa hẹn mức lương cao, các đối tượng còn hứa hẹn sẽ lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn, nghỉ trong quá trình làm việc. Khi nạn nhân bị lừa qua biên giới, đối tượng sẽ cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài bán nạn nhân vào làm vợ tại những gia đình có nhu cầu. Đáng nói, trong số bị hại có cả nạn nhân chưa đủ 14 tuổi.

Các đối tượng trong đường dây “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em” bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ.

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Nghệ An, xác định hành vi của nhóm đối tượng trên ảnh hưởng xấu tới ANTT, gây bức xúc dư luận nên xác lập chuyên án để đấu tranh. Tuy nhiên, số đối tượng trong diện nghi vấn ít khi có mặt tại địa phương, thường xuyên thay đổi nơi tạm trú và nơi làm là khu công nghiệp ở các tỉnh phía Bắc nên việc xác minh, bắt giữ gặp rất nhiều khó khăn.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 25-6-2026 đến 13-7-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, đồng chủ trì Công an các xã Chiêu Lưu, Hữu Kiệm và phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an tỉnh và Công an các xã Mỹ Lý, Cam Phục đồng loạt bắt giữ 6 đối tượng: Lương Thị Toàn (1982, có 1 tiền án về tội: "Mua bán người"); Lô Văn Phong (1976); Xeo Thị Tiến (1982); Chích Thị An (1979, cùng trú xã Chiêu Lưu) và Lô Văn Mày (1978, trú xã Cam Phục); Lương Thị Nhâm (2002, trú xã Hữu Kiệm).

Bước đầu Ban chuyên án làm rõ, với thủ đoạn trên, chúng dụ dỗ bán 3 phụ nữ thuộc các xã nói trên sang nước ngoài làm vợ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Lực lượng chức năng cũng giải cứu thành công 3 nạn nhân bị lừa bán. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 6 đối tượng nói trên để điều tra về hành vi: “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em”.

Từ vụ án trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn lừa đảo liên quan đến môi giới kết hôn trái pháp luật, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép và mua bán người. Khi nhận được lời mời chào việc làm, kết hôn hoặc xuất cảnh có dấu hiệu bất thường, người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin và kịp thời liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ.