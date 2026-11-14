Công an xã Hiệp Đức ra mắt mô hình 'Hệ thống camera giám sát an ninh' và 'Tiếng loa dân vận - âm thanh bình yên'
Công an xã Hiệp Đức (TP Đà Nẵng) vừa tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Hệ thống camera giám sát an ninh”. Nhân dịp này, đơn vị cũng phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã và các ban, ngành liên quan chính thức đưa vào hoạt động mô hình “Tiếng loa dân vận - Âm thanh bình yên”.
Việc triển khai mô hình “Hệ thống camera giám sát an ninh” là bước đi thiết thực nhằm đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm ANTT. Song song đó, với mô hình “Tiếng loa dân vận – Âm thanh bình yên”, Công an xã sẽ phối hợp với Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã duy trì phát thanh tuyên truyền định kỳ vào lúc 20 giờ 30 phút hằng ngày. Thông qua hình thức truyền tải trực quan, gần gũi, nội dung phát thanh sẽ tập trung phổ biến giáo dục pháp luật, cảnh báo kịp thời các phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm và thông tin tình hình ANTT tại cơ sở để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cong-an-xa-hiep-duc-ra-mat-mo-hinh-he-thong-camera-giam-sat-an-ninh-va-tieng-loa-dan-van-am-thanh-binh-yen-post360972.html