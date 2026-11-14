Công an xã Hiệp Đức ra mắt mô hình 'Hệ thống camera giám sát an ninh' và 'Tiếng loa dân vận - âm thanh bình yên'

Biển vừa là không gian sinh tồn của quốc gia, vừa là không gian giao lưu và hợp tác quốc tế. Dòng hải lưu, nguồn lợi thủy sản, ô nhiễm môi trường, tuyến hàng hải hay những thách thức an ninh phi truyền thống không dừng lại ở ranh giới mỗi quốc gia hay mỗi địa phương. Muốn có tiếng nói thống nhất phải bắt đầu từ một chiến lược quốc gia thống nhất, pháp luật minh bạch, dữ liệu chung và cơ chế điều phối đủ hiệu lực. Đây cũng là một trong những mục tiêu, yêu cầu mà Nghị quyết số 20 đề ra.