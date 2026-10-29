Công an xã Hát Môn xử lý vi phạm, chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh môi trường

Theo đó, qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Điệp, trú tại thôn Võng Ngoại, xã Phúc Lộc, thành phố Hà Nội, về hành vi điều khiển ô tô vận chuyển vật liệu để rơi vãi ra môi trường khi tham gia giao thông.

Công an xã Hát Môn kiểm tra phương tiện vận tải vận chuyển vật liệu để rơi vãi ra môi trường khi tham gia giao thông. Ảnh: PV

Theo quyết định xử phạt, hành vi vi phạm được xác định tại khoản 3, Điều 25, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7-7-2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Việc xử lý góp phần chấn chỉnh hoạt động vận chuyển vật liệu, nâng cao ý thức chấp hành quy định về bảo vệ môi trường của các tổ chức, cá nhân tham gia thi công công trình.

Lập biên bản xử phạt lái xe và phương tiện vi phạm. Ảnh: PV

Trước đó, qua ghi nhận thực tế tại khu vực thi công dự án nâng cấp đường liên xã Tam Hiệp - Tam Thuấn, tình trạng bùn đất kéo theo bánh xe, vương vãi trên mặt đường đã ảnh hưởng đến việc đi lại và vệ sinh môi trường. Một số đoạn đường xuất hiện vũng nước, mặt đường lầy lội; hoạt động vận chuyển, đổ và san gạt vật liệu diễn ra tại khu vực công trường.

Dự án nâng cấp đường liên xã Tam Hiệp - Tam Thuấn có chiều dài khoảng 2,31km, do UBND xã Hát Môn làm chủ đầu tư. Trong quá trình triển khai, việc kiểm soát phương tiện vận chuyển, vật liệu tập kết và vệ sinh khu vực thi công là yêu cầu cần được thực hiện thường xuyên, nhằm hạn chế bụi bẩn, bùn đất phát tán ra môi trường và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng yêu cầu đơn vị thi công có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông. Ảnh: PV

Cùng với việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, Công an xã Hát Môn yêu cầu đơn vị thi công và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện biện pháp bảo vệ môi trường. Trong đó, cần che chắn phương tiện khi vận chuyển vật liệu; không để đất, cát, chất thải rơi vãi trên đường; tổ chức thu gom, vệ sinh kịp thời những vị trí bị ảnh hưởng; chủ động tưới nước, rửa đường khi cần thiết và bố trí biện pháp bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực công trường.

Đối với các phương tiện vận chuyển vật liệu, người điều khiển phải chấp hành quy định về tải trọng, che phủ hàng hóa và bảo đảm vệ sinh trong suốt hành trình. Đơn vị thi công cần tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của nhà thầu, phương tiện ra vào công trường; kịp thời khắc phục những tồn tại phát sinh, không để ảnh hưởng kéo dài đến đời sống người dân.

Thời gian tới, Công an xã Hát Môn tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm về môi trường, trật tự an toàn giao thông trong quá trình thi công các công trình trên địa bàn.

Việc tăng cường kiểm tra, xử lý gắn với yêu cầu khắc phục hậu quả được kỳ vọng góp phần nâng cao trách nhiệm của các đơn vị thi công, bảo đảm tiến độ dự án đi đôi với giữ gìn vệ sinh môi trường và cảnh quan địa phương.