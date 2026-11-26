Khoảng 6h30 cùng ngày, tại Km 1686+900 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Đức Hòa, xã Hàm Thuận đã xuất hiện vệt dầu nhớt kéo dài khoảng 100 m trên mặt đường, gây trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Vệt dầu nhớt kéo dài khoảng 100 m trên mặt đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hàm Thuận nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân tổ chức cảnh báo, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn; đồng thời huy động xe cát để xử lý vệt dầu nhớt, hạn chế nguy cơ trượt bánh, mất lái và xảy ra tai nạn giao thông.

Sau gần một giờ khẩn trương, khu vực mặt đường bị ảnh hưởng cơ bản được xử lý, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến Quốc lộ 1A.

Công an xã Hàm Thuận đang xử lý vệt dầu nhớt.

Việc chủ động, nhanh chóng xử lý sự cố thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an xã Hàm Thuận trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, vì nhân dân phục vụ, đồng thời góp phần thực hiện phong trào thi đua “Ba Nhất” trong lực lượng Công an Nhân dân.

Công an xã Hàm Thuận khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe, đặc biệt là hệ thống dẫn dầu, nhiên liệu. Khi phát hiện sự cố rò rỉ dầu nhớt, cần chủ động dừng xe tại vị trí an toàn, có biện pháp cảnh báo và khắc phục kịp thời, tránh để dầu tràn ra mặt đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.