Vệt dầu khoảng 100 m tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 26/11, tại Km 1686+900 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Đức Hòa, xã Hàm Thuận, xuất hiện vệt dầu nhớt kéo dài khoảng 100 m trên mặt đường. Vệt dầu khiến mặt đường trơn trượt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hàm Thuận đã nhanh chóng triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và người dân tổ chức cảnh báo, hướng dẫn các phương tiện di chuyển an toàn.

Lực lượng Công an xã Hàm Thuận xử lý vết dầu chảy xuống đường

Để khắc phục sự cố, các lực lượng đã huy động xe chở cát đến hiện trường, rải cát phủ lên khu vực dầu loang nhằm tăng độ bám mặt đường, hạn chế nguy cơ phương tiện trượt bánh, mất lái. Sau gần 1 giờ khẩn trương xử lý, khu vực mặt đường bị ảnh hưởng cơ bản được làm sạch, bảo đảm an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Việc phát hiện, xử lý kịp thời vệt dầu tràn đã góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, thể hiện tinh thần trách nhiệm của Công an xã Hàm Thuận và sự phối hợp tích cực của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người dân trong bảo đảm an toàn trên tuyến Quốc lộ 1A.

Việc kịp thời xử lý vết dầu chảy xuống đường đã làm giảm nguy cơ gây nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông

Qua vụ việc, Công an xã Hàm Thuận khuyến cáo người điều khiển phương tiện thường xuyên kiểm tra tình trạng kỹ thuật của xe, nhất là hệ thống dẫn dầu và nhiên liệu. Khi phát hiện xe bị rò rỉ dầu nhớt, người điều khiển cần dừng xe tại vị trí an toàn, đặt cảnh báo và khẩn trương khắc phục, tránh để dầu tràn ra mặt đường, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.