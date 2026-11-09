Công an xã giúp người dân đoàn tụ gia đình sau gần 40 năm thất lạc

Trước đó, ngày 29/10/2026, Công an xã Mậu A tiếp nhận đề nghị hỗ trợ tìm kiếm người thân của anh Dư Công Vinh, SN 1985. Anh Vinh mong muốn tìm lại người cha từng sinh sống tại xã Mậu Đông cũ, tỉnh Hoàng Liên Sơn, sau đó vào Bình Phước làm ăn, lập gia đình và mất liên lạc với người thân từ năm 1987.

Lãnh đạo xã Mậu A và Công an xã chúc mừng gia đình trong buổi gặp mặt.

Từ những thông tin ban đầu rất hạn chế, Công an xã Mậu A đã chủ động tra cứu dữ liệu quản lý dân cư, sàng lọc thông tin, phối hợp với Công an xã Phong Dụ Thượng và những người am hiểu địa phương xác minh, tìm kiếm manh mối.

Đến ngày 7/11/2026, lực lượng Công an xác định được gia đình có thông tin phù hợp tại thôn Mậu Đông 1, xã Mậu A. Qua kết nối và giám định ADN, anh Vinh đã xác nhận được quan hệ huyết thống, tìm lại những người anh em cùng cha khác mẹ và gia đình bên nội sau nhiều năm xa cách.

Trong buổi gặp mặt đoàn tụ, các thành viên gia đình không giấu được niềm xúc động khi được gặp lại người thân sau nhiều năm xa cách. Thay mặt gia đình, ông Nguyễn Văn Miến, trú tại thôn Mậu Đông 1, xã Mậu A đã gửi thư cảm ơn lực lượng Công an hai xã Mậu A và Phong Dụ Thượng, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia xác minh, kết nối. Ông bày tỏ niềm vui khi gia đình được đón người thân trở về, gặp lại bà nội, các cô, chú và anh chị em trong dòng họ.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Đảng ủy xã Mậu A ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công an; lãnh đạo Công an xã Mậu A cũng khẳng định việc hỗ trợ người dân tìm kiếm, kết nối người thân thất lạc là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”.