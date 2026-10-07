Công an xã Gia Hội kịp thời ngăn chặn hoạt động bẫy chim trời trái phép

Theo đó, trong các ngày 21/9 và 6/10/2026, Công an xã Gia Hội phối hợp Hạt Kiểm lâm khu vực Nghĩa Lộ tổ chức kiểm tra tại những khu vực được người dân phản ánh có hoạt động sử dụng lưới để săn bắt chim trời. Qua kiểm tra, tại khu vực rừng thuộc thôn Nậm Lành, lực lượng chức năng phát hiện 3 bộ lưới bẫy chim loại lưới mắt cáo, mỗi bộ có kích thước dài khoảng 10 m, rộng 4 m. Tại khu vực đồi thôn Sài Lương, Tổ công tác tiếp tục phát hiện 4 bộ lưới bẫy chim loại lưới tàng hình, mỗi bộ dài khoảng 10 m, rộng 3 m.

Công an xã Gia Hội phối hợp lực lượng Kiểm lâm kiểm tra phát hiện lưới bẫy chim tại khu vực rừng thôn Nậm Lành.

Các loại lưới này được bố trí tại những khu vực chim tự nhiên thường xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến các loài chim hoang dã và môi trường sinh thái trên địa bàn. Toàn bộ số lưới bẫy được lực lượng chức năng thu giữ để phục vụ công tác xác minh, xử lý theo quy định.

Việc phát hiện, thu giữ số dụng cụ trên xuất phát từ công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp.

Công an xã Gia Hội cho biết, thời gian tới đơn vị tiếp tục phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, kiểm tra tại những khu vực có nguy cơ phát sinh hoạt động săn bắt, bẫy chim trời và động vật hoang dã trái phép. Đồng thời, lực lượng Công an đề nghị người dân không sử dụng lưới bẫy, loa phát tiếng chim hoặc các phương tiện khác để săn bắt chim tự nhiên; không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ chim trời và động vật hoang dã không rõ nguồn gốc.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu săn bắt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ động vật hoang dã trái phép, người dân cần thông báo kịp thời cho lực lượng Công an hoặc cơ quan chức năng để kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.