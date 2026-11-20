Lắp Camera AI phủ khắp địa bàn

Xã Gào, tỉnh Gia Lai có diện tích 182,47 km², dân số khoảng 16.440 người sinh sống tại 14 thôn, làng; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 64%. Thời gian qua, an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn được giữ vững. Tuy nhiên, địa bàn vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, yếu tố phức tạp về ANTT.

Công an xã Gào đã chủ trì xây dựng và triển khai thực hiện mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự” với mục tiêu lắp đặt, sử dụng hệ thống camera AI giúp nâng cao năng lực giám sát ANTT, an ninh công cộng, quản lý địa bàn, đối tượng, hỗ trợ điều tra và xử lý tội phạm.

Đơn vị ưu tiên lựa chọn các thiết bị có độ bền bỉ, đường truyền, lưu trữ ổn định và được tích hợp công nghệ AI cùng khả năng hồng ngoại để quan sát sắc nét xuyên đêm. Hệ thống này sẽ còn tiếp tục cập nhật, bổ sung các tính năng phân tích AI hiện đại hơn theo quy trình phần mềm trong các giai đoạn tiếp theo. Hình ảnh giám sát sẽ được truyền về máy chủ tại trụ sở Công an xã, phục vụ công tác theo dõi và xử lý thông tin tập trung.

Máy chủ đặt tại trụ sở Công an xã, phục vụ công tác theo dõi và xử lý thông tin tập trung.

Hiện đơn vị đã huy động từ các nguồn lực được hơn 300 triệu đồng, bước đầu đã lắp đặt và đưa vào sử dụng 25 camera AI tại các tuyến đường trọng yếu trên địa bàn, kinh phí khoảng 10 triệu đồng/camera AI. Thời gian tới, Công an xã đặt mục tiêu lắp đặt từ 120-150 camera AI theo lộ trình đề ra, riêng trong năm 2026 hoàn thành lắp đặt hơn 50 camera AI trên địa bàn toàn xã.

Từ khi triển khai lắp đặt camera AI vào tháng 9/2026 đến nay, qua khai thác hình ảnh thu thập được, Công an xã Gào đã nhắc nhở, tuyên truyền 5 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 2 trường hợp thanh niên rú ga, nẹt pô và 1 trường hợp đổ rác không đúng quy định. Dữ liệu camera cũng được sử dụng để xác minh các vụ việc do người dân trình báo và là công cụ pháp lý sắc bén phục vụ công tác điều tra.

Công an xã lắp Camera AI trên các tuyến đường, giúp nâng cao năng lực giám sát ANTT.

Trung tá Hồ Hữu Hùng, Trưởng Công an xã Gào cho biết: Việc xây dựng hệ thống camera AI giúp lực lượng Công an chủ động theo dõi tình hình, kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường và hành vi vi phạm pháp luật. Hình ảnh ghi nhận được là nguồn thông tin sắc nét quan trọng để điều tra, xử lý các vụ việc phát sinh trên địa bàn. Hệ thống còn hỗ trợ giám sát trật tự an toàn giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đây là mô hình hiệu quả, mang lại ý nghĩa thiết thực.

Nhờ chủ trương công khai, minh bạch và phục vụ trực tiếp cho sự bình yên của nhân dân, mô hình “camera giám sát an ninh, trật tự” của Công an xã Gào đang nhận được sự đồng thuận và ủng hộ rất lớn từ hệ thống chính trị và Nhân dân.

Quá trình triển khai mô hình, xã đã trích ngân sách hỗ trợ 30% kinh phí, phần còn lại do Nhân dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị tự nguyện đóng góp. Đặc biệt, tại một số thôn, làng, người dân còn chủ động đóng góp kinh phí để mở rộng phạm vi trang bị camera AI. Đồng thời, nhằm tiết kiệm chi phí, Công an xã khuyến khích tận dụng đường truyền Internet, nguồn điện, vị trí lắp đặt sẵn có và nhận được sự đồng thuận cao của các chủ sở hữu.

Dựng đèn năng lượng, thắp sáng đường quê

Tháng 4/2026, Công an xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai ra mắt mô hình “Thắp sáng đường quê - Vì an ninh, an toàn”. Mô hình được xây dựng và triển khai với mục tiêu trang bị các trụ đèn năng lượng mặt trời ở tất cả các tuyến đường chưa có điện đường chiếu sáng trên địa bàn.

Việc đưa hệ thống chiếu sáng vào sử dụng đã giúp người dân đi lại thuận lợi, an toàn hơn vào ban đêm; hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông. Đồng thời, hỗ trợ lực lượng Công an trong quá trình tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình địa bàn và phòng ngừa tội phạm. Thông qua mô hình đã tạo sự gắn kết giữa lực lượng Công an với người dân bằng việc làm cụ thể, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng Công an.

Công an xã Ia Pa cùng người dân lắp đặt các trụ đèn năng lượng mặt trời trên địa bàn.

Anh Ksor Trân (trú thôn Blôm, xã Ia Pa) phấn khởi cho biết, từ khi được Công an xã lắp đặt các trụ đèn năng lượng mặt trời, bà con đi lại an toàn hơn, trẻ con cũng có không gian vui chơi vào buổi tối. Người dân rất vui mừng.

Đến nay, Công an xã Ia Pa đã triển khai lắp đặt được 70 đèn năng lượng mặt trời, với tổng kinh phí khoảng 140 triệu đồng tại 6 thôn gồm Bôn Thăm, Plơi Rngol, Kim Năng, Mơ Năng 2, Blôm, Bah Leng và khu vực xung quanh trụ sở Công an xã. Nguồn kinh phí triển khai mô hình từ nguồn xã hội hóa và đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Pa.

Các trụ đèn năng lượng mặt trời đã phát huy hiệu quả tích cực, được người dân đồng tình, hưởng ứng.

Để đạt được kết quả trên, Công an xã Ia Pa đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị các thôn để vận động các nguồn hợp pháp và nhân dân chung tay đóng góp.

Trung tá Phạm Quang Long, Trưởng Công an xã Ia Pa thông tin: thời gian tới, đơn vị tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh vận động, huy động nguồn lực xã hội hóa, lan tỏa và nhân rộng mô hình, phấn đấu xây dựng hệ thống chiếu sáng tại 12/12 thôn trên địa bàn xã.

Việc chủ động xây dựng, triển khai có hiệu quả các mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự”, “Thắp sáng đường quê - Vì an ninh, an toàn” … của Công an các xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã cụ thể hóa nội dung “Gần dân nhất” trong phong trào thi đua “Ba nhất”; khẳng định công tác dân vận muốn đạt hiệu quả phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích của người dân, lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo, mục tiêu của mọi hoạt động.