Công an xã Dục Nông tuyên truyền pháp luật, xây dựng trường học an toàn

Sáng 9-11, tại sân trường Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dục Nông, Công an xã Dục Nông phối hợp với nhà trường tổ chức buổi tuyên truyền chuyên đề “An toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống bạo lực học đường”, với chủ đề “Học sinh Dục Nông – Tuân thủ pháp luật, xây dựng trường học an toàn!”. Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo, cán bộ Công an xã, Ban Giám hiệu nhà trường cùng 71 cán bộ, giáo viên và 1.562 học sinh.

Cán bộ Công an xã Dục Nông phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến lứa tuổi học đường

Tại chương trình, đại diện nhà trường đã thông tin về ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu mỗi học sinh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nghiêm nội quy trường học.

Trực tiếp trao đổi với học sinh, cán bộ Công an xã tập trung phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến lứa tuổi học đường, nhất là các quy tắc bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự; phân tích tác hại và hậu quả pháp lý của hành vi bạo lực học đường, bắt nạt bạn bè, xâm hại trẻ em. Bên cạnh đó, các em được hướng dẫn kỹ năng nhận diện, phòng tránh những hành vi vi phạm và cách xử lý, thông báo kịp thời cho thầy cô giáo, gia đình hoặc cơ quan Công an khi phát hiện sự việc.

Học sinh tham gia chương trình

Thông qua hình thức tuyên truyền trực tiếp, gần gũi, Công an xã Dục Nông khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu, sống và học tập theo Hiến pháp, pháp luật; đồng thời nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, có trách nhiệm nhắc nhở bạn bè cùng chấp hành các quy định.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật trong học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, có kỷ cương. Thời gian tới, Công an xã Dục Nông tiếp tục phối hợp với nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn thể duy trì công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, chú trọng đối tượng học sinh nội trú, bán trú, góp phần giữ gìn bình yên học đường.

Hà Vy