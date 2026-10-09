Công an xã Dục Nông giúp người dân nâng cao kỹ năng số

Công an xã Dục Nông tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn sử dụng VNeID

Tại chương trình hưởng ứng Ngày chuyển đổi số, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Dục Nông trực tiếp hướng dẫn người dân cách sử dụng ứng dụng VNeID, khai thác các tiện ích tích hợp phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và giao dịch điện tử. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử cũng được giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

Để hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, sau chương trình, cán bộ, chiến sĩ Công an xã tiếp tục xuống từng khu dân cư, trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ kích hoạt và sử dụng VNeID. Cách làm này giúp người dân, nhất là những trường hợp còn lúng túng khi tiếp cận công nghệ, từng bước sử dụng ứng dụng phục vụ nhu cầu thiết thực trong cuộc sống.

Công an xã trực tiếp xuống thôn tuyên truyền, hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử VNeID

Cùng với đó, Công an xã Dục Nông chú trọng tuyên truyền các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo mật tài khoản và phòng ngừa rủi ro khi giao dịch trực tuyến. Người dân được khuyến cáo không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã xác thực OTP cho người khác; thận trọng trước các đường link lạ và những yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân trên mạng.

Lực lượng Công an xã cũng cảnh báo thủ đoạn giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, người thân để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Qua tuyên truyền, người dân được hướng dẫn nâng cao cảnh giác, chủ động nhận diện dấu hiệu bất thường và bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia môi trường số.

Thông qua hoạt động này, Công an xã Dục Nông góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, nâng cao ý thức tự bảo vệ trên không gian mạng, đồng thời thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong đời sống và thực hiện các thủ tục hành chính tại địa phương.

Hà Vy