Nước lũ lên quá nhanh xung quanh trường mầm non.

Theo đó, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an P.Quy Nhơn Nam nhanh chóng có mặt tại trường, triển khai phương án di dời các cháu ra khỏi khu vực bị ngập nước do mưa lớn.

CBCS Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp cận điểm ngập lụt.

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, lực lượng Công an phối hợp cùng giáo viên đưa toàn bộ 20 trẻ đến địa điểm an toàn.

20 trẻ nhỏ tại Trường Mầm non Quang Trung được di dời an toàn.

Cũng trong thời điểm này, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai sử dụng xuồng, áo phao tiếp cận các khu dân cư trũng thấp tại P.Quy Nhơn Bắc, kịp thời di dời người già, trẻ nhỏ và hỗ trợ người dân đưa tài sản thiết yếu đến nơi an toàn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai tiếp cận các khu dân cư trũng thấp tại P.Quy Nhơn Bắc, kịp thời di dời người dân đến nơi an toàn giữa dòng nước lũ dâng cao.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân tại các vùng ngập chủ động di chuyển đến nơi an toàn, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm tính mạng và tài sản.