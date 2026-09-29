Công an xã Đông Hưng xử lý đối tượng tham ô tài sản tại Hưng Yên

Theo kết quả điều tra, Phạm Thanh Nghĩa (SN 1987, trú tại thôn Khuốc Tây, xã Đông Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên, là nhân viên bán hàng của Công ty TNHH Sản xuất & kinh doanh P.N (có hợp đồng lao động) (tên công ty được viết tắt).

Công việc của Nghĩa là thực hiện việc nhận hàng hóa tại điểm phân phối của Công ty ở Cụm công nghiệp Đông La thuộc xã Đông Hưng theo Phiếu xuất kho bán hàng giao cho các đại lý trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và nhận tiền mua hàng của các đại lý về giao nộp cho Công ty.

Quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, Nghĩa lợi dụng quyền hạn của bản thân, chiếm đoạt số tiền hàng hóa đã thu còn thiếu tại các đại lý từ ngày 13/10/2025 đến ngày 18/10/2025 là 94.345.689 đồng để chi tiêu cá nhân.

Đến ngày 19/10/2025, Nghĩa thấy số tiền đã sử dụng thâm hụt lớn, không có khả năng hoàn trả cho Công ty nên đã tự ý nghỉ việc, bỏ đi khỏi địa phương. Hành vi của Nghĩa không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của tập thể, mà còn làm giảm niềm tin trong quan hệ lao động và tạo nguy cơ tiêu cực đối với môi trường kinh doanh.

Phạm Thanh Nghĩa tại Cơ quan Công an.

Sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Đông Hưng đã triệu tập đối tượng lên làm việc; đồng thời tiến hành xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Ngày 26/9/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thanh Nghĩa về tội “Tham ô tài sản”.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.